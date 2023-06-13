Алтайская полиция опровергла фейк об ужасном смертельном ДТП в регионе

Вероятно, авария вообще произошла в другой стране

13 июня 2023, 12:15, ИА Амител

Фото: 04.мвд.рф

МВД Республики Алтай назвало фейком сообщения в мессенджерах и соцсетях о том, что вблизи села Курай Кош-Агачского района якобы произошло массовое смертельное ДТП.

"Информация не соответствует действительности. Призываем граждан критически относиться к подобным сообщениям, тщательно проверять полученные из неофициальных источников сведения", – заявили в ведомстве.

Телеграм-канал "Новостей Горного Алтая" пишет, что видео с ужасной аварией опровергли и в администрации муниципалитета. "Судя по всему, авария случилась в Казахстане или Киргизии", – отмечается в публикации.

Недавно в Республике Алтай также опровергли фейк о том, что медведь напал на людей якобы в Кош-Агаче.