Алтайская прокуратура начала проверку после гибели троих людей в ДТП в Волчихинском районе

Еще двое человек получили травмы, в том числе ребенок

29 января 2025, 13:20, ИА Амител

Место ДТП / Фото: прокуратура Алтайского края

Прокурор Алтайского края Антон Герман взял на контроль установление обстоятельства смертельного ДТП в Волчихинском районе.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, авария случилась утром 29 января на 157-м километре трассы Волчиха – Новоегорьевское.

Водитель ВАЗ-21099 при обгоне столкнулся с Renault Logan. Трое человек погибли, еще двое пассажиров, среди которых ребенок, пострадали.

"По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа прокуратурой Волчихинского района проводится проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения, причин и условий, способствовавших происшествию", – рассказали в прокуратуре края.

Меры реагирования примут по итогам проверки при наличии оснований.