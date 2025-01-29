НОВОСТИПроисшествия

В Алтайском крае три человека погибли при столкновении ВАЗ и Renault

Авария случилась на трассе Волчиха — Новоегорьевское

29 января 2025, 12:20, ИА Амител

Фото: Госавтоинспекция Алтайского края / "Катунь 24"
Фото: Госавтоинспекция Алтайского края / "Катунь 24"

Трое человек погибли при столкновении двух автомобилей в Волчихинском районе Алтайского края, пишет "Катунь 24" со ссылкой на ГАИ региона.

ДТП случилось 29 января в 09:35 на 157-м километре трассы Волчиха – Новоегорьевское.

Водитель ВАЗ-21099 во время обгона Renaul Logan не справился с управлением и допустил столкновение. В результате двое человек получили травмы и трое погибли: двое – в ВАЗ и один – в Renault.

Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

ДТП Происшествия

Комментарии 7

Avatar Picture
Абориген

12:37:42 29-01-2025

Бастрыкин уже поручил возбудить уголовное дело?Ах да,у них ещё раннее утро!

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Вася

12:56:47 29-01-2025

Абориген (12:37:42 29-01-2025) Бастрыкин уже поручил возбудить уголовное дело?Ах да,у них е... Так Бастрыкин поручил завести дело ещё вчерашним вечером, когда в Москве вечер ещё только начинался. Об этом сообщали вчера все новостные каналы...

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:04:24 29-01-2025

это ж какая скорость была ? вторая космическая ? при обгоне попутной машины так расхлестаться.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:09:16 29-01-2025

Напишите про массовое жуткое дтп возле Бийской развязки под Новоалтайском. Туда сейчас скорые и пожарные едут. Вот в обед случилось. Трасса перегорожена фурами.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:35:35 29-01-2025

Плохая видимость, снег валит, дорога скользкая, а не поддать ли нам газку по трассе

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:52:29 29-01-2025

А в Renault то за что ?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:58:46 29-01-2025

Гость (13:52:29 29-01-2025) А в Renault то за что ?... Не там ехал.

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров