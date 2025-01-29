В Алтайском крае три человека погибли при столкновении ВАЗ и Renault
Авария случилась на трассе Волчиха — Новоегорьевское
29 января 2025, 12:20, ИА Амител
Фото: Госавтоинспекция Алтайского края / "Катунь 24"
Трое человек погибли при столкновении двух автомобилей в Волчихинском районе Алтайского края, пишет "Катунь 24" со ссылкой на ГАИ региона.
ДТП случилось 29 января в 09:35 на 157-м километре трассы Волчиха – Новоегорьевское.
Водитель ВАЗ-21099 во время обгона Renaul Logan не справился с управлением и допустил столкновение. В результате двое человек получили травмы и трое погибли: двое – в ВАЗ и один – в Renault.
Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.
12:37:42 29-01-2025
Бастрыкин уже поручил возбудить уголовное дело?Ах да,у них ещё раннее утро!
12:56:47 29-01-2025
Абориген (12:37:42 29-01-2025) Бастрыкин уже поручил возбудить уголовное дело?Ах да,у них е... Так Бастрыкин поручил завести дело ещё вчерашним вечером, когда в Москве вечер ещё только начинался. Об этом сообщали вчера все новостные каналы...
13:04:24 29-01-2025
это ж какая скорость была ? вторая космическая ? при обгоне попутной машины так расхлестаться.
13:09:16 29-01-2025
Напишите про массовое жуткое дтп возле Бийской развязки под Новоалтайском. Туда сейчас скорые и пожарные едут. Вот в обед случилось. Трасса перегорожена фурами.
13:35:35 29-01-2025
Плохая видимость, снег валит, дорога скользкая, а не поддать ли нам газку по трассе
13:52:29 29-01-2025
А в Renault то за что ?
16:58:46 29-01-2025
Гость (13:52:29 29-01-2025) А в Renault то за что ?... Не там ехал.