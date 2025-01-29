В Алтайском крае три человека погибли при столкновении ВАЗ и Renault

Авария случилась на трассе Волчиха — Новоегорьевское

29 января 2025, 12:20, ИА Амител

Фото: Госавтоинспекция Алтайского края / "Катунь 24"

Трое человек погибли при столкновении двух автомобилей в Волчихинском районе Алтайского края, пишет "Катунь 24" со ссылкой на ГАИ региона.

ДТП случилось 29 января в 09:35 на 157-м километре трассы Волчиха – Новоегорьевское.

Водитель ВАЗ-21099 во время обгона Renaul Logan не справился с управлением и допустил столкновение. В результате двое человек получили травмы и трое погибли: двое – в ВАЗ и один – в Renault.

Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.