Алтайская прокуратура нашла виновных в задержке выплаты стипендий студентам ПТУ

Трёх лиц привлекли к дисциплинарной ответственности, а в отношении директора Алтайской академии гостеприимства завели административное дело

05 апреля 2023, 14:25, ИА Амител

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Прокуратура Алтайского края провела проверку после публикаций СМИ о том, что в профессиональных образовательных организациях несвоевременно выплачивают стипендии. Как сообщает пресс-служба ведомства, лимиты средств на выплаты студентам были доведены до подведомственных учреждений Министерством образования и науки края несвоевременно.

В результате трёх лиц привлекли к ответственности после рассмотрения представления прокуратуры. Кроме того, в отношении директора Алтайской академии гостеприимства возбуждено административное дело ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ ("Нарушение прав и свобод обучающихся образовательных организаций либо нарушение установленного порядка реализации указанных прав и свобод") – директор допустил нарушение срока выплаты стипендии, который был указан в локальном акте.

В прокуратуре подчеркнули, что соблюдение прав обучающихся на своевременное получение стипендий остаётся на контроле органов прокуратуры региона.