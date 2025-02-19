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Алтайская прокуратура проверит информацию о "банде" школьников, избивающих сверстников

Полицейские уже опросили детей, родителей и педагогов

19 февраля 2025, 20:41, ИА Амител

Фото: Taylor Flowe / unsplash.com
Фото: Taylor Flowe / unsplash.com

Правоохранительные и надзорные органы Алтайского края проводят проверку по факту конфликтов между учащимися в барнаульской школе № 48. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

18 февраля мама школьника рассказала о "банде" мальчишек, которые избивают детей. Ее слова были приведены в интернет-сообществе Barnaul 22. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних (ПДН) начали проверку.

Полицейские уже опросили детей, родителей и педагогов, выяснили, что никто из несовершеннолетних на учете ранее не состоял.

За ситуацией следит городской комитет по образованию, в школе совместно с ПДН и центром "Потенциал" организованы профилактические мероприятия.

"Инспектор ПДН совместно с педагогами будет уделять дополнительное внимание детям из классов, в которых произошли конфликты", – заявили правоохранители.

Барнаул Происшествия дети школы полиция Прокуратура

Комментарии 2

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Дед

21:09:08 19-02-2025

48шк- Нагорные...
Еслиб прокурорские знали как в 80х Прудские с Нагорными хлестались
А их отцы в 60х Булегинские с Зайчанскими...
И все эти разборки мог остановить один участковый. Потаму что у него была не сила а АВТОРИТЕТ, что нынешним полицаям не свойственно.

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Виктор

21:45:51 19-02-2025

У нас в городе людей просто так избивают, взрослые - ничего не делается, палец о палец не ударят так называемые правоохранители. А тут онижедети- вообще движений будет ноль!

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