Алтайская прокуратура проверит информацию о "банде" школьников, избивающих сверстников
Полицейские уже опросили детей, родителей и педагогов
19 февраля 2025, 20:41, ИА Амител
Правоохранительные и надзорные органы Алтайского края проводят проверку по факту конфликтов между учащимися в барнаульской школе № 48. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
18 февраля мама школьника рассказала о "банде" мальчишек, которые избивают детей. Ее слова были приведены в интернет-сообществе Barnaul 22. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних (ПДН) начали проверку.
Полицейские уже опросили детей, родителей и педагогов, выяснили, что никто из несовершеннолетних на учете ранее не состоял.
За ситуацией следит городской комитет по образованию, в школе совместно с ПДН и центром "Потенциал" организованы профилактические мероприятия.
"Инспектор ПДН совместно с педагогами будет уделять дополнительное внимание детям из классов, в которых произошли конфликты", – заявили правоохранители.
21:09:08 19-02-2025
48шк- Нагорные...
Еслиб прокурорские знали как в 80х Прудские с Нагорными хлестались
А их отцы в 60х Булегинские с Зайчанскими...
И все эти разборки мог остановить один участковый. Потаму что у него была не сила а АВТОРИТЕТ, что нынешним полицаям не свойственно.
21:45:51 19-02-2025
У нас в городе людей просто так избивают, взрослые - ничего не делается, палец о палец не ударят так называемые правоохранители. А тут онижедети- вообще движений будет ноль!