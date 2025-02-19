Алтайская прокуратура проверит информацию о "банде" школьников, избивающих сверстников

Полицейские уже опросили детей, родителей и педагогов

19 февраля 2025, 20:41, ИА Амител

Фото: Taylor Flowe / unsplash.com

Правоохранительные и надзорные органы Алтайского края проводят проверку по факту конфликтов между учащимися в барнаульской школе № 48. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

18 февраля мама школьника рассказала о "банде" мальчишек, которые избивают детей. Ее слова были приведены в интернет-сообществе Barnaul 22. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних (ПДН) начали проверку.

Полицейские уже опросили детей, родителей и педагогов, выяснили, что никто из несовершеннолетних на учете ранее не состоял.

За ситуацией следит городской комитет по образованию, в школе совместно с ПДН и центром "Потенциал" организованы профилактические мероприятия.