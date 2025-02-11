Барнаульского подростка, угрожавшего ножом школьнице, перевели под домашний арест

Мама девочки опасается, что хулиган избежит наказания

11 февраля 2025, 13:45, ИА Амител

Форма сотрудников полиции / Фото: amic.ru

15-летнего подростка, который якобы приставил нож к 14-летней девочке, перевели под домашний арест. Как сообщает "Толк", мама школьницы переживает, что парень избежит наказания, а хулиганство продолжится.

В СУ СК России по Алтайскому краю рассказали, что по ходатайству следователя суд первой инстанции поместил подростка под стражу. Однако защита подала апелляцию и смогла изменить меру пресечения на более мягкую.

По словам Яны, мамы девочки, от угроз и запугиваний девятиклассника страдают другие школьники и даже учителя. Женщина утверждает, что парень состоит на учете в ПДН, однако многочисленные обращения не влияют на поведение хулигана.

"Родителям, которые раньше писали на эту семью заявления, почему-то приходили все время отписки. Приходили, смотрели, как у них дома, как они живут – все красиво, чисто, аккуратно. Как-то договаривались, наверное, я не знаю. Но я считаю, что переходить такие рамки и приносить в школу оружие и угрожать им детям – это недопустимо", – заявила Яна.

Мама девочки переживает, что наказания для подростка не будет и в этот раз. По ее информации, парня заочно перевели в другой корпус школы, а его адвокаты якобы говорят, что доказать вину их подзащитного будет сложно, ведь момент с ножом не попал на камеры.