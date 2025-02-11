Барнаульского подростка, угрожавшего ножом школьнице, перевели под домашний арест
Мама девочки опасается, что хулиган избежит наказания
11 февраля 2025, 13:45, ИА Амител
15-летнего подростка, который якобы приставил нож к 14-летней девочке, перевели под домашний арест. Как сообщает "Толк", мама школьницы переживает, что парень избежит наказания, а хулиганство продолжится.
В СУ СК России по Алтайскому краю рассказали, что по ходатайству следователя суд первой инстанции поместил подростка под стражу. Однако защита подала апелляцию и смогла изменить меру пресечения на более мягкую.
По словам Яны, мамы девочки, от угроз и запугиваний девятиклассника страдают другие школьники и даже учителя. Женщина утверждает, что парень состоит на учете в ПДН, однако многочисленные обращения не влияют на поведение хулигана.
"Родителям, которые раньше писали на эту семью заявления, почему-то приходили все время отписки. Приходили, смотрели, как у них дома, как они живут – все красиво, чисто, аккуратно. Как-то договаривались, наверное, я не знаю. Но я считаю, что переходить такие рамки и приносить в школу оружие и угрожать им детям – это недопустимо", – заявила Яна.
Мама девочки переживает, что наказания для подростка не будет и в этот раз. По ее информации, парня заочно перевели в другой корпус школы, а его адвокаты якобы говорят, что доказать вину их подзащитного будет сложно, ведь момент с ножом не попал на камеры.
13:55:32 11-02-2025
Ублюдок малолетний, раньше уехал бы уже в спецшколу без разговоров, а тут адвокаты...
14:37:05 11-02-2025
Гость (13:55:32 11-02-2025) Ублюдок малолетний, раньше уехал бы уже в спецшколу без разг... Когда раньше? В совке? Так там уровень бытовой преступности был на порядки выше, чем сегодня.
16:30:48 11-02-2025
Гость (14:37:05 11-02-2025) Когда раньше? В совке? Так там уровень бытовой преступности ... сказок по телеку про "совок" насмотрелись? уровень преступлений был выше по вашему в СССР? Ага, именно поэтому подъезды в домах стояли с незакрытыми дверями, ключи под ковриками оставляли, окна без решеток, про охранников в школах, садах, магазинах и не слыхали даже, хватало технички, в организациях сидели вахтеры-старушки, зарплату из банков на завод забирал обычный шофер на пазике, а сейчас везде все на замках, решетки на окнах, железные двери кругом, везде охранники, а уровень преступности по вашему ниже, у вас логика страдает похоже. И тоже самое, если бы школьник хотя бы принес нож в школу, не то, чтобы угрожал кому нибудь, его бы уже поставили на учет в милицию.
18:55:28 11-02-2025
Гость (16:30:48 11-02-2025) сказок по телеку про "совок" насмотрелись? уровень преступле... Что за бред? да ножик у каждого в классе был. Все перемены резались в ножички.
14:12:33 11-02-2025
Как он нож в школу пронёс ни кого не заинтересовало. Опять пока какая-нибудь беда где-нибудь не случится безопасность только на бумаге. Потом 2 недели все усиленно делают вид, что всё под контролем и так по кругу
19:53:13 11-02-2025
Гость (14:12:33 11-02-2025) Как он нож в школу пронёс ни кого не заинтересовало. Опять п... В сумке, в кармане, за голенищем если ума хватило и т.д. и т.п. Вы получили ответ на вопрос? Если охранник с ручным металлодетектором будет досматривать каждого, уроков я вас уверяю не будет.
14:16:19 11-02-2025
Тожероссиянин ?
14:19:20 11-02-2025
Полицаи любят таких защищать от обычных граждан. Все им сходит с рук. А не дай бог кто обидит выродка, сразу познает всю мощь "правоохранительной" системы...
14:37:42 11-02-2025
Всё как обычно. Когда убьют, тогда и приходите.
14:38:33 11-02-2025
Да ладно... адвокаты !? А пацаны то где? В старые советские времена " темную" и вопрос решен. Никакое ММА не поможет, "против лома нет приема".
14:54:11 11-02-2025
Гость (14:38:33 11-02-2025) Да ладно... адвокаты !? А пацаны то где? В старые советские ... В тепле и почёте. Прославился и дома отдыхает. Кто устроит-то? Домашние девочки или другие ауешники?
16:58:50 11-02-2025
Отправлять надо вместе с семьей в родной аул.