Алтайская прокуратура взяла на контроль поджог маслозавода в Барнауле
Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего
17 июня 2025, 12:30, ИА Амител
Прокурор Алтайского края Антон Герман поставил на контроль расследование уголовного дела о поджоге завода в Барнауле. Об этом сообщает помощник главы регионального ведомства Мария Антошкина.
По предварительным данным, 15 июня на улице Трактовой загорелось здание завода по производству масла. Как ранее писал Telegram-канал Baza, сначала пожарные считали причиной произошедшего короткое замыкание в электрощитовой. Однако, согласно информации источника, при просмотре записей с камер видеонаблюдения внутри цеха был замечен мужчина в капюшоне. Он проник в помещение в перчатках и с большим рюкзаком, прошел по заводу и распылил легковоспламеняющуюся смесь, а затем поджег.
По данным СМИ, директор маслозавода подозревает своего бывшего сотрудника, который, по его версии, украл с предприятия 11 тонн масла в 2024 году. Также, с его слов, экс-подчиненный неоднократно угрожал руководителю, в том числе обещал поджечь. При этом за год разбирательства украденное масло так и не нашли. По подсчетам главы завода, предприятию нанесен ущерб на 3 млн рублей.
По факту произошедшего правоохранители возбудили уголовное дело в соответствии с ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение или повреждение имущества"). В настоящее время устанавливают все обстоятельства поджога и причастных к нему лиц, а также возможных свидетелей и очевидцев.
12:47:00 17-06-2025
это что там за проходной двор у вас? то давай украду 11 тонн, то коней разведу или курей, то вот это?! нет соображений наказать за отсутствие антитеррористич. мер на предприятии.? и это в наше-то время?!