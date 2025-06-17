Алтайская прокуратура взяла на контроль поджог маслозавода в Барнауле

Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего

17 июня 2025, 12:30, ИА Амител

Фото: Cullan Smith / unsplash.com

Прокурор Алтайского края Антон Герман поставил на контроль расследование уголовного дела о поджоге завода в Барнауле. Об этом сообщает помощник главы регионального ведомства Мария Антошкина.

По предварительным данным, 15 июня на улице Трактовой загорелось здание завода по производству масла. Как ранее писал Telegram-канал Baza, сначала пожарные считали причиной произошедшего короткое замыкание в электрощитовой. Однако, согласно информации источника, при просмотре записей с камер видеонаблюдения внутри цеха был замечен мужчина в капюшоне. Он проник в помещение в перчатках и с большим рюкзаком, прошел по заводу и распылил легковоспламеняющуюся смесь, а затем поджег.

По данным СМИ, директор маслозавода подозревает своего бывшего сотрудника, который, по его версии, украл с предприятия 11 тонн масла в 2024 году. Также, с его слов, экс-подчиненный неоднократно угрожал руководителю, в том числе обещал поджечь. При этом за год разбирательства украденное масло так и не нашли. По подсчетам главы завода, предприятию нанесен ущерб на 3 млн рублей.

По факту произошедшего правоохранители возбудили уголовное дело в соответствии с ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение или повреждение имущества"). В настоящее время устанавливают все обстоятельства поджога и причастных к нему лиц, а также возможных свидетелей и очевидцев.