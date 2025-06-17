В Барнауле неизвестный попытался поджечь маслозавод

По данным источника, руководство предприятия подозревает бывшего сотрудника, который ранее украл 11 тонн масла

17 июня 2025, 07:36, ИА Амител

Фото: скриншот из видео Telegram-канала Baza

В столице Алтайского края неизвестный попытался поджечь завод по производству масла. Об этом сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, сначала пожарные считали причиной возгорания короткое замыкание в электрощитовой. Однако, согласно информации источника, директор предприятия посмотрел записи с камер видеонаблюдения, где увидел неизвестного в капюшоне внутри цеха. Мужчина якобы проник в помещение в перчатках и с большим рюкзаком, прошел по заводу и распылил легковоспламеняющуюся смесь, а затем поджег.

СМИ отмечает, что в произошедшем директор маслозавода подозревает своего бывшего сотрудника, который, по его версии, украл с предприятия 11 тонн масла. Правоохранители возбудили уголовное дело. По информации Telegram-канала, у руководителя и экс-работника должна была состояться очная ставка.

Со слов директора, бывший подчиненный неоднократно угрожал ему, в том числе обещал поджечь. При этом за год разбирательства украденное масло так и не нашли. По подсчетам главы завода, предприятию нанесен ущерб на 3 млн рублей. Экс-сотрудник, по предварительным данным, отрицает все обвинения.

Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, возгорание произошло на предприятии в Индустриальном районе вечером 15 июня. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к поджогу, а также возможных свидетелей и очевидцев. По факту произошедшего проводится проверка.