В Барнауле неизвестный попытался поджечь маслозавод
По данным источника, руководство предприятия подозревает бывшего сотрудника, который ранее украл 11 тонн масла
17 июня 2025, 07:36, ИА Амител
В столице Алтайского края неизвестный попытался поджечь завод по производству масла. Об этом сообщает Baza.
По данным Telegram-канала, сначала пожарные считали причиной возгорания короткое замыкание в электрощитовой. Однако, согласно информации источника, директор предприятия посмотрел записи с камер видеонаблюдения, где увидел неизвестного в капюшоне внутри цеха. Мужчина якобы проник в помещение в перчатках и с большим рюкзаком, прошел по заводу и распылил легковоспламеняющуюся смесь, а затем поджег.
СМИ отмечает, что в произошедшем директор маслозавода подозревает своего бывшего сотрудника, который, по его версии, украл с предприятия 11 тонн масла. Правоохранители возбудили уголовное дело. По информации Telegram-канала, у руководителя и экс-работника должна была состояться очная ставка.
Со слов директора, бывший подчиненный неоднократно угрожал ему, в том числе обещал поджечь. При этом за год разбирательства украденное масло так и не нашли. По подсчетам главы завода, предприятию нанесен ущерб на 3 млн рублей. Экс-сотрудник, по предварительным данным, отрицает все обвинения.
Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, возгорание произошло на предприятии в Индустриальном районе вечером 15 июня. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к поджогу, а также возможных свидетелей и очевидцев. По факту произошедшего проводится проверка.
08:05:07 17-06-2025
Это что за гаражная бодяжная по разливу масла? Какого масла? Кого травят, людей или технику?
08:54:17 17-06-2025
У меня такой же глупый директор попадался в жизни. Обвинил в хищении выручки. Потом уголовное дело на него и вышло!
10:33:58 17-06-2025
Вот в этом грязном убогом помещении в условиях антисанитарии и делают масло для питания населения?
Производителя напишите, чтобы я его обходил стороной.
14:27:56 17-06-2025
54 (10:33:58 17-06-2025) Вот в этом грязном убогом помещении в условиях антисанитарии... Вот видите, вы даже не знаете, пока не увидите, и до сих пор живы-здоровы. Так что не берите в голову.
13:38:23 17-06-2025
какая-то свалка железяк....и это завод??? у директора дома так же трубы валяются по углам?
14:38:37 17-06-2025
Гость (13:38:23 17-06-2025) какая-то свалка железяк....и это завод??? у директора дома т... Это может быть хранилище списанного оборудования или снятого в ремонт. Я не защищаю и не утверждаю. Но мы же не знаем. У меня в организации тоже есть "ценная свалка", где списанное или устаревшее оборудование, которое жалко выбрасывать или сдавать на лом. Лежит на всякий случай как резерв или донор запчастей для экстренных случаев. Ну и не носиться же с каждой 10-килограммовой железкой или старым принтером, тратя день на утилизацию. Копится.
15:18:44 17-06-2025
при чем тут украл масло???? Завод мог делать и поставлять масло армии. Надо поднять документы. Если в докуметах есть договоры с военными то поджигатель скорее всего мог быть диверсантом и поджигать по заданию английских спецслужб. Это статья терроризм в чистом виде
06:37:54 18-06-2025
Преступление из разряда не представляется возможным узнать кто это. Так как главный подозреваемый отрицает своё участие.