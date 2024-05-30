Алтайская саблистка взяла бронзу в Белоруссии

В полуфинале она уступила олимпийской чемпионке Ольге Никитиной

30 мая 2024, 12:01, ИА Амител

Саблисты / Фото: pxhere.com/ru/photo/47179

Алтайская саблистка выиграла медаль в Белоруссии. Открытый чемпионат Союзного государства по фехтованию стартовал 29 мая в столице республики – Минске.

Помимо сильнейших россиян, награды там оспаривают лучшие белорусские фехтовальщики.

В первый день соревнований алтайская спортсменка Анна Смирнова заняла третье место в турнире саблисток. На пути к бронзе она выиграла три поединка и лишь в полуфинале уступила олимпийской чемпионке Ольге Никитиной из Москвы, которая и стала победительницей.

Чемпионат в Минске завершится в следующий четверг, 6 июня.