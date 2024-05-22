"Алтайская регата". Что за турнир по гребле на "драконах" пройдет в Барнауле

Чемпионат с участием спортсменов из стран Азии проведут на гребном канале города

22 мая 2024, 13:27, ИА Амител

Турнир по гребле на "драконах" / Фото: fcpsr.ru

Турнир "Алтайская регата. Фестиваль драконов" с участием международных экипажей пройдет в конце июня в Барнауле на гребном канале. В нем примут участие сильнейшие команды Юго-Восточной и Центральной Азии, а также России и Белоруссии. Рассказываем, чем интересен этот турнир и почему его нельзя пропустить.

Когда пройдет "Алтайская регата"?

С 29 по 30 июня. Заезды лодок-"драконов" состоятся на дистанциях 200, 500 и 2000 метров. Организатором выступает Федерация гребли Алтайского края, а также региональное Министерство спорта.

А что такое вообще гонки на "драконах"?

Один из национальных видов спорта во многих странах Азии. Гонки на "драконах" (Dragon Boat Racing) – это соревнования на лодках, которые имеют вид, внешне схожий с драконом (отсюда и название). Спереди судна находится голова, а сзади – хвост дракона. Участники команды сидят парами по направлению движения лодки.

Этот вид спорта зародился более 2000 лет назад в Южном Китае. По легенде, Цюй Юань, ученый советник императора Чу, в отчаянии прыгнул в реку Ми Ло в знак протеста против коррупции в правительстве. Местные рыбаки выскочили на своих кораблях, чтобы спасти его. Они били в барабаны и бросали рисовые клецки, завернутые в шелк, в реку, чтобы отвлечь водного дракона и удержать его от съедения Цюй Юаня.

В Алтайском крае гребля на лодках-"драконах" с каждым годом набирает популярность. В 2022 году создана ассоциация "Студенческая лига по гребле на лодках-"драконах" и сапбордах Алтайского края". На протяжении ряда последних лет в Барнауле регулярно проводятся региональные и всероссийские соревнования по гребле на лодках-"драконах".

А помимо спорта будет что-то еще интересное на турнире?

Конечно! Помимо самих гонок будет организована обширная культурная программа. В нее войдут творческие номера, конкурсы для зрителей, выступления артистов оригинального жанра из стран – участниц соревнований.

В Алтайском крае уже не первый раз проводят турнир по гребле?

Нет. В 2018 году на барнаульском гребном канале состоялся "Кубок чемпионов", в котором приняли участие 48 сильнейших спортсменов из 24 стран мира. В 2021 году прошел II этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ с участием 180 спортсменов из 57 стран. В сентябре 2023 года на гребном канале Барнаула провели международные соревнования "Алтайская регата. Кубок братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригай и Александра Дьяченко". В них приняло участие более 300 гребцов из восьми стран мира.