Алтайская семья перевела мошенникам 18 млн рублей

В полиции отмечают, что эта сумма – новый антирекорд для региона

28 января 2023, 16:20, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Семья из Бийска за два месяца перевела мошенникам больше 18 млн рублей, сообщили в полиции города.

Всё началось с того, что женщине позвонила неизвестная, представилась сотрудником силовых структур и доложила, что в отношении горожанки завели дело по факту госизмены и ей уже якобы предъявили обвинение.

"Далее в разговор включился представитель другого ведомства, который пообещал разобраться, но предупредил, что эта ситуация находится на личном контроле высокопоставленных лиц под грифом "совершенно секретно". Рассказывать никому ничего нельзя, даже мужу. Иначе грозит срок. По словам мужчины, со счёта бийчанки был перевод главе террористической организации недружественной страны", – рассказали в ведомстве.

Затем к "разводу" подключился "банковский работник", который якобы предположил, что от имени бийчанки действовали мошенники. И чтобы они не добрались до оставшихся сбережений, необходимо их снять и положить на специальный счёт.

Лжебанкир вызвал женщине такси и сказал купить новый телефон и сим-карту, чтобы избежать утечки информации. Затем горожанка по инструкции перевела деньги злоумышленникам.

При этом потерпевшая всё же рассказала о произошедшем супругу, чтобы он тоже "сохранил" деньги, переведя их в специальную ячейку. А консультант при этом призвал пару ещё и оформить кредиты, чтобы это не сделали аферисты.

"Под залог машины, а затем и квартиры займы были получены. Все суммы так же ушли на "безопасный счёт". При этом "банковский работник" каждый раз присылал семейной паре документы о якобы зачислении средств, чтобы снять подозрения. Однако когда из банков начали приходить уведомления о просрочке платежей, бийчане поняли, что угодили в лапы мошенников. Общий ущерб составил более 18,3 млн рублей", – добавили в полиции.

Правоохранители отмечают, что это новый антирекорд для Алтайского края. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленников разыскивают.