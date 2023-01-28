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Алтайская семья перевела мошенникам 18 млн рублей

В полиции отмечают, что эта сумма – новый антирекорд для региона

28 января 2023, 16:20, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Семья из Бийска за два месяца перевела мошенникам больше 18 млн рублей, сообщили в полиции города.

Всё началось с того, что женщине позвонила неизвестная, представилась сотрудником силовых структур и доложила, что в отношении горожанки завели дело по факту госизмены и ей уже якобы предъявили обвинение.

"Далее в разговор включился представитель другого ведомства, который пообещал разобраться, но предупредил, что эта ситуация находится на личном контроле высокопоставленных лиц под грифом "совершенно секретно". Рассказывать никому ничего нельзя, даже мужу. Иначе грозит срок. По словам мужчины, со счёта бийчанки был перевод главе террористической организации недружественной страны", – рассказали в ведомстве.

Затем к "разводу" подключился "банковский работник", который якобы предположил, что от имени бийчанки действовали мошенники. И чтобы они не добрались до оставшихся сбережений, необходимо их снять и положить на специальный счёт.

Лжебанкир вызвал женщине такси и сказал купить новый телефон и сим-карту, чтобы избежать утечки информации. Затем горожанка по инструкции перевела деньги злоумышленникам.

При этом потерпевшая всё же рассказала о произошедшем супругу, чтобы он тоже "сохранил" деньги, переведя их в специальную ячейку. А консультант при этом призвал пару ещё и оформить кредиты, чтобы это не сделали аферисты.

"Под залог машины, а затем и квартиры займы были получены. Все суммы так же ушли на "безопасный счёт". При этом "банковский работник" каждый раз присылал семейной паре документы о якобы зачислении средств, чтобы снять подозрения. Однако когда из банков начали приходить уведомления о просрочке платежей, бийчане поняли, что угодили в лапы мошенников. Общий ущерб составил более 18,3 млн рублей", – добавили в полиции.

Правоохранители отмечают, что это новый антирекорд для Алтайского края. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленников разыскивают.

 

Комментарии 28

  • Как у лопухов может быть 18 миллионов? Почему у тех, кто понимает обман и любит поиздеваться над телефонными мошенниками, на счетах не так густо?
    28 января, Гость   Ответить
  • Ну никак без утечки данных не обошлось.
    28 января, Гость   Ответить
  • Как мне жалко доверчивых людей, ясно одно соучастников из силовых и банковских структур там полно, иначе давно бы всех переловили.
    28 января, Гость   Ответить
  • дауны
    28 января, Гость   Ответить
  • как пришли денежки, так и ушли.
    28 января, Гость   Ответить
  • Не жалко! Рас "повелась', значит" рыльце в пушку"! А меня на 10000 не обманут! Их просто нет у меня!
    28 января, Гость   Ответить
  • И это простая пара из Бийска… 18 миллионов… у меня нет слов. Понятно, что они себя загнали в рабство. Сейчас будут ментов эксплуатировать как способ защиты. Но какие то бийчане и 18 миллионов - слабо бьются. А че в нашей стране тогда все жалуются на отсутствие денег? Тут вот жители села Бийск отдали другим безвозмездно почти 260 тысяч долларов. Просто шикарно)
    28 января, Гость   Ответить
  • Какой банк дал им кредиты на 18 млн В Бийске кааптир нет такой стоимнчтю
    28 января, Гость   Ответить
  • Люди!Поделитесь,где вы берёте такие деньги?
    28 января, Гость   Ответить
  • Не жалко! Рас "повелась', значит" рыльце в пушку"! А меня на 10000 не обманут! Их просто нет у меня! ---- Какая связь между рыльцем в пушку и отсутствием у вас 10000? ))))
    28 января, Гость   Ответить
  • Откуда? Оттуда - заложили квартиру и машину + свои сбережения. А некоторым глупым тут радостно, что люди пострадали. Вам отзовётся....
    28 января, Гость   Ответить
  • Гость. А почему испугались, что их обвиняют в госизмене? Может "рыльцо в пушку"?
    28 января, Гость   Ответить
  • Гость, это сказано в общем что они сначала отдали и то что в залог взяли, читайте внимательнее
    28 января, Гость   Ответить
  • Гость, Где-то написано что они взяли кредит на 18 млн? Сказано же "ОБЩИЙ ущерб".
    28 января, Гость   Ответить
  • Враньё
    28 января, Гость   Ответить
  • Гость, иди перелови мошенников, находящихся в другом государстве. Ты такой же овощ как и тетка из статьи.
    28 января, Гость   Ответить
  • Если это с ними произошло, значит знали, что есть чем поживиться, а тем более чем их шантажировать. Простого "раба" который пашет на дядю этим не проймешь.
    28 января, Гость   Ответить
  • Гость, лучший коммент.
    28 января, Гость   Ответить
  • Гость, ну типа .. те мутят, а он сидит дома, ждет, когда жена заработает и накормит. Дармоед.
    28 января, Гость   Ответить
  • В комментариях, как обычно, образец рабского мышления: "Если испугалась, то рыльце в пушку. У честных нет 18 млн и т.д." Прав был Салтыков-Щедрин. Ох, прав.
    29 января, Гость   Ответить
  • Не переведутся лохи на земле бийской
    29 января, Гость   Ответить
  • Был у меня тоже такой случай, но диалог длился 35мин, хороший троллинг получился. Трубку бросили , не получив денег.
    29 января, Гость   Ответить
  • а вы только заголовки читаете?
    29 января, Гость   Ответить
  • Миллионеров стало меньше в Бийске.из новостей.
    29 января, Гость   Ответить
  • Гость, в точку!
    29 января, Гость   Ответить
  • Гость, Это же не только их собственные деньги. Мошенники их заставили взять большие кредиты.
    30 января, Гость   Ответить
  • Гость, а ведь все равно звонят и не раз. То Втб представятся, то фсб..
    31 января, Гость   Ответить
  • а ведь все равно звонят и не раз. То Втб представятся, то фсб.. ------ поставил на телефоне запрет на дозвон мне с неизвестных номеров. ни одна тварь не достает))
    31 января, Гость   Ответить
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