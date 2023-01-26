Жительница Барнаула отдала мошенникам почти 10 миллионов рублей

Половину этой суммы она получила в наследство, а вторую часть взяла в кредит

26 января 2023, 11:55, ИА Амител

Фото: unsplahs.com

Неизвестные мошенники заработали на жительнице Алтайского края огромную сумму денег. Об этом рассказали в региональном главке МВД.

Потерпевшая рассказала, что пять миллионов она получила в наследство и положила их на счёт в банке. После этого женщине позвонили и заявили, что её деньги собираются похитить, а спасти их можно переводом на другой счёт.

Доверчивая наследница поверила злоумышленникам и перевела всю сумму. Когда женщина опомнилась, она поняла, что отдала мошенникам ещё пять миллионов, которые взяла в кредит.

Правоохранители возбудили уголовное дело по данному факту.