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Жительница Барнаула отдала мошенникам почти 10 миллионов рублей

Половину этой суммы она получила в наследство, а вторую часть взяла в кредит

26 января 2023, 11:55, ИА Амител

Фото: unsplahs.com
Фото: unsplahs.com

Неизвестные мошенники заработали на жительнице Алтайского края огромную сумму денег. Об этом рассказали в региональном главке МВД.

Потерпевшая рассказала, что пять миллионов она получила в наследство и положила их на счёт в банке. После этого женщине позвонили и заявили, что её деньги собираются похитить, а спасти их можно переводом на другой счёт.

Доверчивая наследница поверила злоумышленникам и перевела всю сумму. Когда женщина опомнилась, она поняла, что отдала мошенникам ещё пять миллионов, которые взяла в кредит. 

Правоохранители возбудили уголовное дело по данному факту.

 

 

Комментарии 7

  • Кредит 5 лямов, поди еще по телефону оформила ? тут за 350Крублей, всю душу вымотали и не одобрили. Не там жуликов ищут, ох не там
    26 января, Гость   Ответить
  • а так ей и надо дуракам не нужны деньги
    26 января, Гость   Ответить
  • Хорошо у нас люди живут, оказывается.
    26 января, Гость   Ответить
  • Интересно, в нормальных странах такие экземпляры тоже присутствуют? Надо погуглить!
    26 января, Гость   Ответить
  • 100% банки сливают данные о вкладах. Не звонят же жулики тем, у кого нет вкладов
    26 января, Гость   Ответить
  • везде "такие" есть
    26 января, Гость   Ответить
  • в нормальных странах такие экземпляры тоже присутствуют? **** Такие везде есть. Про самые громкие случаи мошенничеств слушали? Это отнюдь не МММ в России. Просто в интернете вбейте запрос про Америку. Там только последний паренек со своей криптобиржей так наураганил, столько лохов кинул)
    26 января, Гость   Ответить
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