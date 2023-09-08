Алтайская семья просит депутата Госдумы вернуть на родину тело погибшего в СВО бойца

Родственники не могут этого добиться уже третий месяц

08 сентября 2023, 15:05, ИА Амител

Свеча. Траур / Фото: wirestock / Freepik

Родные погибшего на СВО жителя Алтайского края Михаила обратились к депутату Госдумы от региона, главе регионального отделения партии "Справедливая Россия – За правду" Александру Терентьеву. Он провел личный прием граждан в рамках региональной рабочей недели.

Семья не может дождаться тела уже третий месяц, чтобы похоронить как полагается. Родственники сдали необходимые анализы на определение ДНК, писали письма в различные инстанции, но убитых горем родных просто гоняют по кругу.

"Говорят, зачем вам это надо", – еле сдерживая слезы рассказывает заявительница.

Александр Терентьев намерен сделать все возможное, чтобы вернуть погибшего бойца на родину для погребения. Он прорабатывает этот вопрос с депутатом ГД от СРЗП Яной Лантратовой, которая входит рабочую группу по вопросам СВО. А также думец намерен обратиться в военный комиссариат Алтайского края.

Также в рамках приема Терентьев пообщался с жительницей Поспелихинского района. Депутат помогает ей решать сложный вопрос с ипотечным жильем. Женщина взяла в ипотеку 2 млн рублей на строительство дома. И отдала их мошеннику: деньги взял, а дом не построил. Благодаря запросам Александра Терентьева виновника удалось привлечь к уголовной ответственности. Но свой долг он не отдает. Приставы говорят, что у того нет ни денег, ни работы. А женщина продолжает платить ипотеку за несуществующий дом. Александр Терентьев уже направил депутатские запросы в прокуратуру края и Федеральную службу судебных приставов РФ.

После приема Терентьев взял на личный контроль жалобу еще и жительницы Барнаула. Она рассказала, что люди платят за содержание дома сверх тарифа. Депутат обещал разобраться.