Жители Новоалтайска обратились к депутату Госдумы ради спасения хоккейной коробки

Люди опасаются, что там могут построить дом, а спортивный объект просто снесут

07 сентября 2023, 12:00, ИА Амител

Хоккейная коробка в Новоалтайске / Фото предоставлено пресс-службой партии СРЗП

Депутат Госдумы от Алтайского края, глава регионального отделения партии "Справедливая Россия – За правду" Александр Терентьев провел встречу с жителями Новоалтайска, которые встали на защиту хоккейной коробки "Старт", расположенной в районе ул. Красногвардейской, 10. Подробности сообщает пресс-служба партии.

Хоккейная коробка была построена более 40 лет назад и всегда пользовалась спросом у горожан. В 2018 году землей, где она установлена, заинтересовался застройщик. Но тогда участок под строительство не отдали по суду. В 2023 году жители узнали о проекте, который предполагает снос коробки и возведение там дома.

Хоккеисты и горожане обратились к новоалтайским чиновникам и депутатам, а также к министру спорта Алтайского края за разъяснениями.

"Все полученные ответы от указанных ведомств содержат одинаковую формулировку и общую информацию о планируемом строительстве "Здания хоккейной раздевалки", – пишут Александру Терентьеву в обращении инициативные новоалтайцы.

Встреча с депутатом Госдумы / Фото предоставлено пресс-службой партии СРЗП

Также из ответа чиновников люди узнали, что разработана проектная документация на "здание хоккейной коробки" и по "установке хоккейной площадки с элементами благоустройства" по адресу Прудская, 32 (это на окраине города, куда невозможно добраться на общественном транспорте).

При этом жители уверяют: подробности проектов от них держат в секрете. Инициативные жители даже сами разработали проект по благоустройству уже имеющейся хоккейной коробки. Но власти отвергли это предложение "в силу стесненных условий и сложной конфигурации земельного участка, при этом проигнорировав приложенный к обращению народный дизайн-проект", говорят люди. Возникает вопрос: а как в таких стесненных условиях строить жилой дом?

Новоалтайцы опасаются, что власти встанут на сторону застройщика. Потому и обратились к депутату Госдумы. Александр Терентьев намерен в ближайшее время обсудить этот вопрос с губернатором региона.

"Не исключено, что потребуется подключать правоохранительные органы. Но когда вопрос касается наших детей, мы будет отстаивать их интересы до конца", – подчеркнул Терентьев.