Алтайская спортсменка не попала во второй круг женского ЧМ по боксу

Анна Аэдма уступила австралийке Монике Сураки 3:4

17 марта 2023, 14:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Алтайская спортсменка не сумела пробиться во второй круг женского чемпионата мира по боксу. Соревнования начались 16 марта в столице Индии Нью-Дели.

В стартовом поединке 1/16 финала в весовой категории до 52 килограммов Анна Аэдма из Камня-на-Оби в упорной борьбе раздельным решением судей уступила австралийке Монике Сураки 3:4 и завершила выступление на турнире.

Всего участницы чемпионата мира разыграют в Индии 12 комплектов медалей. Как отмечает "Алтайский спорт", решением Международной ассоциации бокса (IBA) российские спортсменки выступают на турнире под национальным флагом.