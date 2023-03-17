Алтайская спортсменка не попала во второй круг женского ЧМ по боксу
Анна Аэдма уступила австралийке Монике Сураки 3:4
17 марта 2023, 14:01, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Алтайская спортсменка не сумела пробиться во второй круг женского чемпионата мира по боксу. Соревнования начались 16 марта в столице Индии Нью-Дели.
В стартовом поединке 1/16 финала в весовой категории до 52 килограммов Анна Аэдма из Камня-на-Оби в упорной борьбе раздельным решением судей уступила австралийке Монике Сураки 3:4 и завершила выступление на турнире.
Всего участницы чемпионата мира разыграют в Индии 12 комплектов медалей. Как отмечает "Алтайский спорт", решением Международной ассоциации бокса (IBA) российские спортсменки выступают на турнире под национальным флагом.
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