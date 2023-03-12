Анна Аэдма вошла в состав национальной сборной

12 марта 2023, 18:10, ИА Амител

Фото: пресс-служба краевого правительства

Алтайская спортсменка примет участие в чемпионате мира по боксу в Индии. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Главный тренер женской сборной России по боксу Альберт Муталибов определился с составом команды, которая поедет на турнир. В число спортсменок вошла уроженка Камня-на-Оби Анна Аэдма. В октябре 2022 года она завоевала титул чемпионки России.

Турнир пройдёт в Нью-Дели с 15 по 26 марта. Российская команда вылетает в Индию 12 марта.