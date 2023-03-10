Уроженец Барнаула принёс победу своей команде в матче чемпионата НХЛ

Андрей Свечников сейчас третий по результативности в "Каролине Харрикейнз"

10 марта 2023, 16:07, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Уроженец Барнаула, нападающий "Каролины Харрикейнз" Андрей Свечников принёс победу своей команде в матче чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Сегодня утром по алтайскому времени спортсмен забросил решающую шайбу в домашней игре против "Филадельфии Флайерз", а его команда праздновала победу с минимальным счётом 1:0. После финальной сирены 22-летнего алтайского хоккеиста признали лучшим игроком встречи.

С начала сезона 2022/23 Свечников набрал 55 очков по системе "гол плюс пас". Сейчас он третий по результативности в "Каролине".

Свечников родился в 2000 году в Барнауле. За океаном играет с 2018-го.