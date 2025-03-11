Алтайская спортсменка успешно стартовала на чемпионате мира по боксу

Соревнования проходят в Сербии

11 марта 2025, 17:00, ИА Амител

Фото: Arisa Chattasa / unsplash.com

Анна Аэдма успешно стартовала на чемпионате мира по боксу среди женщин. Турнир начался 8 марта в сербском городе Ниш.

Награды чемпионата оспаривают более 300 спортсменок из разных стран мира. В ночь на 11 марта спортсменка из Камня-на-Оби в своем стартовом поединке 1/16-й финала в весовой категории до 52 килограммов уверенно выиграла у представительницы Киргизии Шахризы Халиловой.

Девушка на третьей минуте боя отправила соперницу в нокаут, и рефери остановил поединок досрочно.

Теперь в 1/8 финала Аэдма встретится с белоруской Юлией Апанасович. Завершится чемпионат мира в воскресенье, 16 марта.