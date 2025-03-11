Алтайская спортсменка успешно стартовала на чемпионате мира по боксу
Соревнования проходят в Сербии
11 марта 2025, 17:00, ИА Амител
Фото: Arisa Chattasa / unsplash.com
Анна Аэдма успешно стартовала на чемпионате мира по боксу среди женщин. Турнир начался 8 марта в сербском городе Ниш.
Награды чемпионата оспаривают более 300 спортсменок из разных стран мира. В ночь на 11 марта спортсменка из Камня-на-Оби в своем стартовом поединке 1/16-й финала в весовой категории до 52 килограммов уверенно выиграла у представительницы Киргизии Шахризы Халиловой.
Девушка на третьей минуте боя отправила соперницу в нокаут, и рефери остановил поединок досрочно.
Теперь в 1/8 финала Аэдма встретится с белоруской Юлией Апанасович. Завершится чемпионат мира в воскресенье, 16 марта.
18:52:47 11-03-2025
это ужасно, когда женщины идут в бокс, дзюдо и прочие мужские виды спорта. какая-то в этом поломка как будто. Отчего может женщине нравиться боксом заниматься?! если тостостерон - так это нарушения гормональные, это вредно, это лечить нужно обязательно