Мускулы и грация. Чемпионат по бодибилдингу прошел в Алтайском крае
В этом году город Бийск стал ареной для зрелищных соревнований культуристов
11 марта 2025, 07:00, ИА Амител
В начале марта Дворец культуры Бийска распахнул свои двери для участников чемпионата и первенства Алтайского края по бодибилдингу. Турнир, проходивший в открытом формате, собрал на сцене не только сильнейших атлетов региона, но и именитых представителей всего Сибирского федерального округа.
Зрители стали свидетелями борьбы между 80 спортсменами, представлявшими Алтайский край, Новосибирскую, Кемеровскую и Томскую области, а также Республику Алтай. Атлеты соревновались в 18 категориях, а также в двух абсолютных первенствах, борясь за престижные награды. Сборная Алтайского края была представлена 30 спортсменами, которые внесли весомый вклад в общий успех турнира.
Информационным спонсором мероприятия выступила радиостанция Европа Плюс Бийск (102,5 FM).
Победители чемпионата:
- Казанин Игорь – 1-е место (категория юноши до 18 лет);
- Камедидис Владимир – 1-е место (категория бодибилдинг, юниоры 18-23 года);
- Казанин Игорь – 1-е место (категория бодибилдинг, юниоры 18-23 года);
- Постникова Алина – 1-е место (категория фитнес эстетический, юниоры);
- Кремлева Альбина – 2-е место (категория фитнес эстетический, юниоры);
- Земнухова Мария – 3-е место (категория фитнес эстетический, юниоры);
- Бертман Анна – 1-е место (категория бодифитнес);
- Забродина Инна – 1-е место (категория велнес);
- Колышева Наталья – 1-е место (категория фитнес эстетический, дебют);
- Вишнякова Ярослава – 3-е место (категория фитнес эстетический, дебют);
- Пузенко Вячеслав – 2-е место (категория пляжный бодибилдинг, свыше 178 см);
- Языкова Марина – 1-е место (категория фит-модель);
- Вяхирева Анжелика – 2-е место (категория фит-модель);
- Кремлева Альбина – 2-е место (категория фитнес эстетический, до 162 см);
- Вишнякова Ярослава – 3-е место (категория фитнес эстетический, до 162 см);
- Колышева Наталья – 1-е место (категория фитнес эстетический, до 166 см);
- Райман Анастасия – 2-е место (категория фитнес эстетический, до 166 см);
- Журавлева Валерия – 3-е место (категория фитнес эстетический, до 166 см);
- Постникова Алина – 3-е место (категория фитнес эстетический, свыше 166 см);
- Журавлева Валерия – 3-е место (категория фитнес эстетический, мастера);
- Шадрин Алексей – 3-е место (категория классический бодибилдинг);
- Шадрин Алексей – 3-е место (категория атлетик);
- Шарафутдинов Андрей – 1-е место (категория мужчины бодибилдинг).
07:34:55 11-03-2025
Дутики ?
08:29:47 11-03-2025
Как ни крути, а круто придумали умные люди монетизировать нарциссизм!
09:59:36 11-03-2025
О! сколько мяса!? Мяса!? хочу мяса!!! МЯСА ХОЧУ!!!
10:00:43 11-03-2025
34-я видимо кому-то отдельно понравилась...?
на многих фото...
10:20:08 11-03-2025
средненько...
10:58:18 11-03-2025
Ужастики
12:00:10 11-03-2025
ой да ладно вам...
вы и так не сможете!?
16:19:11 11-03-2025
Гость (12:00:10 11-03-2025) ой да ладно вам...вы и так не сможете!?... Можем.
И чуть лучше.
13:23:00 11-03-2025
Колхоз... Хе-хе
18:13:56 11-03-2025
МОЛОДЦЫ, Всех поздравляю
19:44:36 11-03-2025
круто-то как!!! какие все красивые!! фотограф супер молодец. И женщины в кои то веки приличные а не как трансы выглядят, красивые такие. Тока мужчин бы по росту как-то все-таки выбирали, а то комично выглядит там какой-то коротышка
09:35:03 13-03-2025
Покрасовались, а теперь мужикам к нам на СВО Бека таскать в штурмах.
08:19:26 18-03-2025
Виктор (09:35:03 13-03-2025) Покрасовались, а теперь мужикам к нам на СВО Бека таскать в ... Не потянут. Через 500 метров их таскать надо будет. Эти молодцы не для СВО, а для картинки.