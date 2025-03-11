Мускулы и грация. Чемпионат по бодибилдингу прошел в Алтайском крае

В этом году город Бийск стал ареной для зрелищных соревнований культуристов

11 марта 2025, 07:00, ИА Амител

Чемпионат Алтайского края по бодибилдингу в Бийске / Фото: Федерация бодибилдинга в Алтайском крае

В начале марта Дворец культуры Бийска распахнул свои двери для участников чемпионата и первенства Алтайского края по бодибилдингу. Турнир, проходивший в открытом формате, собрал на сцене не только сильнейших атлетов региона, но и именитых представителей всего Сибирского федерального округа.

Зрители стали свидетелями борьбы между 80 спортсменами, представлявшими Алтайский край, Новосибирскую, Кемеровскую и Томскую области, а также Республику Алтай. Атлеты соревновались в 18 категориях, а также в двух абсолютных первенствах, борясь за престижные награды. Сборная Алтайского края была представлена 30 спортсменами, которые внесли весомый вклад в общий успех турнира.

Информационным спонсором мероприятия выступила радиостанция Европа Плюс Бийск (102,5 FM).

Артем Андреев, Анна Бертман (победительница в бодифитнесе), ведущий Европа Плюс Бийск Койнов Александр, Сергей Пекин

Победители чемпионата: