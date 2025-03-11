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Мускулы и грация. Чемпионат по бодибилдингу прошел в Алтайском крае

В этом году город Бийск стал ареной для зрелищных соревнований культуристов

11 марта 2025, 07:00, ИА Амител

Чемпионат Алтайского края по бодибилдингу в Бийске / Фото: Федерация бодибилдинга в Алтайском крае

В начале марта Дворец культуры Бийска распахнул свои двери для участников чемпионата и первенства Алтайского края по бодибилдингу. Турнир, проходивший в открытом формате, собрал на сцене не только сильнейших атлетов региона, но и именитых представителей всего Сибирского федерального округа.

Зрители стали свидетелями борьбы между 80 спортсменами, представлявшими Алтайский край, Новосибирскую, Кемеровскую и Томскую области, а также Республику Алтай. Атлеты соревновались в 18 категориях, а также в двух абсолютных первенствах, борясь за престижные награды. Сборная Алтайского края была представлена 30 спортсменами, которые внесли весомый вклад в общий успех турнира.

Информационным спонсором мероприятия выступила радиостанция Европа Плюс Бийск (102,5 FM).

Артем Андреев, Анна Бертман (победительница в бодифитнесе), ведущий Европа Плюс Бийск Койнов Александр, Сергей Пекин

Победители чемпионата: 

  • Казанин Игорь – 1-е место (категория юноши до 18 лет);
  • Камедидис Владимир – 1-е место (категория бодибилдинг, юниоры 18-23 года); 
  • Казанин Игорь – 1-е место (категория бодибилдинг, юниоры 18-23 года); 
  • Постникова Алина – 1-е место (категория фитнес эстетический, юниоры); 
  • Кремлева Альбина – 2-е место (категория фитнес эстетический, юниоры); 
  • Земнухова Мария – 3-е место (категория фитнес эстетический, юниоры); 
  • Бертман Анна – 1-е место (категория бодифитнес); 
  • Забродина Инна – 1-е место (категория велнес); 
  • Колышева Наталья – 1-е место (категория фитнес эстетический, дебют); 
  • Вишнякова Ярослава – 3-е место (категория фитнес эстетический, дебют); 
  • Пузенко Вячеслав – 2-е место (категория пляжный бодибилдинг, свыше 178 см);
  • Языкова Марина – 1-е место (категория фит-модель); 
  • Вяхирева Анжелика – 2-е место (категория фит-модель); 
  • Кремлева Альбина – 2-е место (категория фитнес эстетический, до 162 см);
  • Вишнякова Ярослава – 3-е место (категория фитнес эстетический, до 162 см);
  • Колышева Наталья – 1-е место (категория фитнес эстетический, до 166 см);
  • Райман Анастасия – 2-е место (категория фитнес эстетический, до 166 см);
  • Журавлева Валерия – 3-е место (категория фитнес эстетический, до 166 см);
  • Постникова Алина – 3-е место (категория фитнес эстетический, свыше 166 см);
  • Журавлева Валерия – 3-е место (категория фитнес эстетический, мастера); 
  • Шадрин Алексей – 3-е место (категория классический бодибилдинг); 
  • Шадрин Алексей – 3-е место (категория атлетик); 
  • Шарафутдинов Андрей – 1-е место (категория мужчины бодибилдинг).

Бийск Алтайский край Спорт фоторепортажи

Комментарии 13

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Гость

07:34:55 11-03-2025

Дутики ?

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Гость

08:29:47 11-03-2025

Как ни крути, а круто придумали умные люди монетизировать нарциссизм!

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Гость

09:59:36 11-03-2025

О! сколько мяса!? Мяса!? хочу мяса!!! МЯСА ХОЧУ!!!

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Гость

10:00:43 11-03-2025

34-я видимо кому-то отдельно понравилась...?
на многих фото...

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Мусик

10:20:08 11-03-2025

средненько...

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Гость

10:58:18 11-03-2025

Ужастики

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Гость

12:00:10 11-03-2025

ой да ладно вам...
вы и так не сможете!?

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Musik

16:19:11 11-03-2025

Гость (12:00:10 11-03-2025) ой да ладно вам...вы и так не сможете!?... Можем.
И чуть лучше.

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Бартоломео

13:23:00 11-03-2025

Колхоз... Хе-хе

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Михаил

18:13:56 11-03-2025

МОЛОДЦЫ, Всех поздравляю

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Гость

19:44:36 11-03-2025

круто-то как!!! какие все красивые!! фотограф супер молодец. И женщины в кои то веки приличные а не как трансы выглядят, красивые такие. Тока мужчин бы по росту как-то все-таки выбирали, а то комично выглядит там какой-то коротышка

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Виктор

09:35:03 13-03-2025

Покрасовались, а теперь мужикам к нам на СВО Бека таскать в штурмах.

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Гость

08:19:26 18-03-2025

Виктор (09:35:03 13-03-2025) Покрасовались, а теперь мужикам к нам на СВО Бека таскать в ... Не потянут. Через 500 метров их таскать надо будет. Эти молодцы не для СВО, а для картинки.

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