Алтайская таможня отремонтирует здание с трещинами, в котором появится пост
Трещины необходимо будет мониторить до 1 апреля 2024 года
10 марта 2023, 10:27, ИА Амител
Алтайская таможня намерена отремонтировать повреждённое кирпичное здание № 62б по улице 5-й Западной, которое перешло на баланс ведомства от Росимущества, пишет "Толк".
"В будущем мы намерены разместить в этих помещениях барнаульский таможенный пост, который сейчас находится не на наших площадях. Это решение принято в целях минимизации затрат бюджета", – пояснили в ведомстве.
В здании есть трещины в кирпичной кладке несущих ограждающих конструкций. Согласно техзаданию, их необходимо будет мониторить до 1 апреля 2024 года, ежеквартально отчитываясь о состоянии конструкций и составляя акты осмотра.
"Таможня запустила конкурсную процедуру на поиск подрядчика для мониторинга развития неравномерной осадки и существующих трещин. Заявки от претендентов принимают до 13 марта, стартовая цена контракта – 86,9 тыс. рублей", – уточняет издание.
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