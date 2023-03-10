Алтайская таможня отремонтирует здание с трещинами, в котором появится пост

Трещины необходимо будет мониторить до 1 апреля 2024 года

10 марта 2023, 10:27, ИА Амител

Фото: yandex.ru

Алтайская таможня намерена отремонтировать повреждённое кирпичное здание № 62б по улице 5-й Западной, которое перешло на баланс ведомства от Росимущества, пишет "Толк".

"В будущем мы намерены разместить в этих помещениях барнаульский таможенный пост, который сейчас находится не на наших площадях. Это решение принято в целях минимизации затрат бюджета", – пояснили в ведомстве.

В здании есть трещины в кирпичной кладке несущих ограждающих конструкций. Согласно техзаданию, их необходимо будет мониторить до 1 апреля 2024 года, ежеквартально отчитываясь о состоянии конструкций и составляя акты осмотра.