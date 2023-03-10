Жителей барнаульского дома топит водой с помётом из-за "неполного" ремонта крыши

Барнаульцы возмущены сметой, которая предусматривает неполный ремонт крыши

10 марта 2023, 08:05, Антон Дегтярев

Дом на ул. Антона Петрова, 106 / Фото предоставлено жителями

Уже три месяца жители дома на улице Антона Петрова, 106, живут как в кошмаре. Их постоянно топит. С крыши в подъезды и квартиры течёт вода вместе с голубиным помётом, из-за чего портятся стены. Причина, как ни парадоксально, в ремонте крыши. Сейчас работы ещё продолжаются, но жители дома уверены, что после их завершения проблемы останутся, ведь в смете не предполагается класть на крышу защитный изоляционный слой и заделывать дыры, через которые вода попадает в дом. Теперь люди пытаются решить вопрос с мэрией, которая заказала такие "неполноценные" работы. О ситуации старшая по дому Ольга рассказала amic.ru.

"Весь дом в голубином помёте"

По словам Ольги, ремонт крыши начался в конце декабря 2022 года и должен закончиться к концу марта 2023 года. Проблемы жители обнаружили 2 января. Тогда людей начало топить. С крыши потекла вода – причём с голубиным помётом. Подтопления случились в подъезде и в квартирах на пятом, четвёртом и третьем этажах.

"Перед тем как вскрыли крышу, никто не убрал чердак. Там был полуметровый слой голубиного помёта. С января всё это стекает к нам по стенам. У нас весь дом в голубином помёте, вся придворовая территория жёлтая. Вонь стоит, вокруг антисанитария, плесень, грибок. За два месяца нам "уделали" весь дом, он пришёл в негодность. У нас уже идёт замыкание проводки, мы не знаем, что будет дальше. Отделка портится. Подоконники, паркеты, натяжные потолки пришли в негодность. Мы в шоке", – говорит женщина.

Но проблема вовсе не в "плохих" рабочих, подчёркивает Ольга. По смете компания-подрядчик (ИП Остапенко О.Н.) должна лишь снять старую крышу и установить новую. Контракт не предусматривает смену стропил, установку фронтона, прокладку изоляционного слоя и заделывание дыр, говорит Ольга. Женщина утверждает, что видела смету своими глазами и удостоверилась, что необходимых работ там действительно нет.

































Дом на ул. Антона Петрова, 106 / Фото предоставлены жителями

"Рабочие всё делают, но по смете комитета. Там только демонтаж, монтаж и всё, никакого ремонта. Они шифер сняли, железо прилепили, защитного слоя никакого нет, фартук крыши и карниз убрали, теперь вместо этого сквозные дыры. По идее под металл кладётся изоляционный слой, чтобы конденсат не собирался. По всему периметру у нас дыры, через них вода и прочее попадает в дом. Мы в комитет позвонили, спросили, как они пропустили такую смету. Они ответили, что по решению суда, и на этом всё. Закрывать дыры по всему периметру и класть изоляционный слой, чтобы крыша не улетела и в ней не собирался конденсат, – этого никто делать не будет", – поясняет Ольга.

Кто виноват?

По словам женщины, никто даже не смотрел крышу, перед тем как начинать работы. Например, стропила давно сгнили, но менять их по смете было не нужно. На них жители дома даже собрали 67 тысяч рублей, и стропила в доме всё-таки поменяли. А вот где брать изоляционный слой и фронтон, они не знают. Вложить деньги капитального ремонта в крышу тоже нельзя – это разные фонды.

Недовольные ситуаций жители написали письмо в прокуратуру и в управляющую компанию. В комитет по ЖКХ барнаульской мэрии они также звонили, но там им ответили, что ремонт производится по решению суда от 2013 года. После этого люди отправили письмо в комитет по ЖКХ с просьбой пояснить ситуацию. 9 марта к ним приходил представитель ЖКХ, однако он снова не дал жильцам каких-либо обещаний и возложил вину на подрядчика, рассказывает Ольга.

Жители отмечают, что не знают, когда течь устранят, и опасаются, что этого и вовсе не произойдёт и их так и будет топить.

По словам Ольги, подрядчик уже готов предоставить свои материалы и провести часть работ за свои деньги. Оставшиеся работы он готов провести за счёт собственников.

Amic.ru послал запрос в администрацию города с просьбой разъяснить ситуацию.

Напомним, что недавно на протёкшую крышу жаловались жильцы дома № 6 в проезде 9 Мая в Барнауле. После публикации мэрия города пообещала починить им крышу. Также крыша после потепления текла в скандальном общежитии на ул. Маяковского, 27а и в многоэтажке на ул. Шукшина, 24.