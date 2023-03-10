НОВОСТИБарнаул

Жителей барнаульского дома топит водой с помётом из-за "неполного" ремонта крыши

Барнаульцы возмущены сметой, которая предусматривает неполный ремонт крыши

10 марта 2023, 08:05, Антон Дегтярев

Дом на ул. Антона Петрова, 106 / Фото предоставлено жителями
Дом на ул. Антона Петрова, 106 / Фото предоставлено жителями

Уже три месяца жители дома на улице Антона Петрова, 106, живут как в кошмаре. Их постоянно топит. С крыши в подъезды и квартиры течёт вода вместе с голубиным помётом, из-за чего портятся стены. Причина, как ни парадоксально, в ремонте крыши. Сейчас работы ещё продолжаются, но жители дома уверены, что после их завершения проблемы останутся, ведь в смете не предполагается класть на крышу защитный изоляционный слой и заделывать дыры, через которые вода попадает в дом. Теперь люди пытаются решить вопрос с мэрией, которая заказала такие "неполноценные" работы. О ситуации старшая по дому Ольга рассказала amic.ru.

"Весь дом в голубином помёте"

По словам Ольги, ремонт крыши начался в конце декабря 2022 года и должен закончиться к концу марта 2023 года. Проблемы жители обнаружили 2 января. Тогда людей начало топить. С крыши потекла вода – причём с голубиным помётом. Подтопления случились в подъезде и в квартирах на пятом, четвёртом и третьем этажах.

"Перед тем как вскрыли крышу, никто не убрал чердак. Там был полуметровый слой голубиного помёта. С января всё это стекает к нам по стенам. У нас весь дом в голубином помёте, вся придворовая территория жёлтая. Вонь стоит, вокруг антисанитария, плесень, грибок. За два месяца нам "уделали" весь дом, он пришёл в негодность. У нас уже идёт замыкание проводки, мы не знаем, что будет дальше. Отделка портится. Подоконники, паркеты, натяжные потолки пришли в негодность. Мы в шоке", – говорит женщина.

Но проблема вовсе не в "плохих" рабочих, подчёркивает Ольга. По смете компания-подрядчик (ИП Остапенко О.Н.) должна лишь снять старую крышу и установить новую. Контракт не предусматривает смену стропил, установку фронтона, прокладку изоляционного слоя и заделывание дыр, говорит Ольга. Женщина утверждает, что видела смету своими глазами и удостоверилась, что необходимых работ там действительно нет.

"Рабочие всё делают, но по смете комитета. Там только демонтаж, монтаж и всё, никакого ремонта. Они шифер сняли, железо прилепили, защитного слоя никакого нет, фартук крыши и карниз убрали, теперь вместо этого сквозные дыры. По идее под металл кладётся изоляционный слой, чтобы конденсат не собирался. По всему периметру у нас дыры, через них вода и прочее попадает в дом. Мы в комитет позвонили, спросили, как они пропустили такую смету. Они ответили, что по решению суда, и на этом всё. Закрывать дыры по всему периметру и класть изоляционный слой, чтобы крыша не улетела и в ней не собирался конденсат, – этого никто делать не будет", – поясняет Ольга.

Кто виноват?

По словам женщины, никто даже не смотрел крышу, перед тем как начинать работы. Например, стропила давно сгнили, но менять их по смете было не нужно. На них жители дома даже собрали 67 тысяч рублей, и стропила в доме всё-таки поменяли. А вот где брать изоляционный слой и фронтон, они не знают. Вложить деньги капитального ремонта в крышу тоже нельзя – это разные фонды.

Недовольные ситуаций жители написали письмо в прокуратуру и в управляющую компанию. В комитет по ЖКХ барнаульской мэрии они также звонили, но там им ответили, что ремонт производится по решению суда от 2013 года. После этого люди отправили письмо в комитет по ЖКХ с просьбой пояснить ситуацию. 9 марта к ним приходил представитель ЖКХ, однако он снова не дал жильцам каких-либо обещаний и возложил вину на подрядчика, рассказывает Ольга.

Жители отмечают, что не знают, когда течь устранят, и опасаются, что этого и вовсе не произойдёт и их так и будет топить.

По словам Ольги, подрядчик уже готов предоставить свои материалы и провести часть работ за свои деньги. Оставшиеся работы он готов провести за счёт собственников.

Amic.ru послал запрос в администрацию города с просьбой разъяснить ситуацию.

Напомним, что недавно на протёкшую крышу жаловались жильцы дома № 6 в проезде 9 Мая в Барнауле. После публикации мэрия города пообещала починить им крышу. Также крыша после потепления текла в скандальном общежитии на ул. Маяковского, 27а и в многоэтажке на ул. Шукшина, 24.

Комментарии 8

  • Расслабьтесь! В администрации даже не заметят эту неприятность.
    10 марта, Гость   Ответить
  • А за чей счёт вы хотели произвести ремонтные работы? Вы собственники - собирайте деньги. Голубиный помёт надо было самим убрать - нанять рабочих, машину и т.д.
    10 марта, Гость   Ответить
  • Гость, давай бабушек твоего дома соберем и дадим им по молотку, лопате и ведру. Денег много-поделись с жителями.
    10 марта, Гость   Ответить
  • Вы собственники - собирайте деньги. Голубиный помёт надо было самим убрать - нанять рабочих, машину и т.д. ***** Можно подумать, что сейчас не платится в обязательном порядке сбор на капитальный ремонт. И что мешало УК изготовить обрешотку на слуховые окна на чердаке, чтобы там не гнездились голуби? Разве это не прямая обезянность УК? *** Здесь явно уголовное преступление со стороны УК, дом преднамеренно приводится в аварийное состояние и надо обращаться в прокуратуру, а если они ничего не предпримут, то писать в Москву через формы в интернете на сайтах соответствующих ведомств. А собственникам залитых квартир затем взыскивать с УК и ИП свои убытки и компенсацию морального вреда по "Закону о защите прав потребителей" в судебном порядке.
    10 марта, Гость   Ответить
  • Вот он фонд капитального ремонта! Интересно смету кто ни будь увидит, на сколько она миллионов, соседний аналогичный дом Антона Петрова 108 , смета была на 7 миллионов, подрядчики получили 4.
    10 марта, Гость   Ответить
  • Гость, так мы и сделали. Собрали всего по 300руб. с квартиры, наняли рабочих и грузовик и убрали помёт. Так оказалось проще, чем воевать с УК, писать жалобы и ждать 10 лет. Что касается платежей - многие люди не оплачивают вообще ни кап.ремонт жилья, ни текущее содержание жилья, ни вывоз мусора и т.д. А хотят чтоб всё делалось. Когда мы обращались в УК, нам и показали огромные долги по оплате жильцов именно по этим статьям. Заставить их платить нет никакой возможности. Они и по 300руб.не сдали, но обошлись без них.
    10 марта, Гость   Ответить
  • Да, там джамшуты работали. Они молоток то вчера только увидели!
    10 марта, Гость   Ответить
  • Когда мы обращались в УК, нам и показали огромные долги по оплате жильцов именно по этим статьям. ***** Это не повод преднамеренно разрушать дом и заливать квартиры птичьими фекалиями, преднамеренно и массово подвергая людей опасности заражения птичьим гриппом и другими опасными для жизни вирусно-бактериальными инфекциями. Было бы не выгодно - даже при массовых неплатежах - никто бы не работал на этом рынке. А коммунальные платежи завышены настолько, что даже в такой ситуации учредители УК быстро становятся мультимиллионерами.
    10 марта, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров