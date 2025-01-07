Алтайская ученая рассказала, как быстро прийти в форму после новогодних праздников
Обжорство не идет на пользу организму
07 января 2025, 20:05, ИА Амител
Большое количество белковой, жирной пищи, а также спиртные напитки не идут на пользу нашему организму. О том, как быстро прийти в форму, рассказала доктор биологических наук, профессор Алтайского государственного университета Ольга Филатова.
"Нужно есть больше зелени: петрушка, укроп, сельдерей, огурцы, капуста очень полезны. Также можно употреблять зеленые фрукты – например, яблоки. Готовьте свежие салаты и смузи, добавив немного воды, лимона и сахара. Полезные вещества, а также клетчатка, содержащиеся в зеленых овощах и фруктах, помогут вывести из организма продукты метаболизма", – приводит сайт АлтГУ слова Ольги Филатовой.
По словам ученой, необходимо устраивать разгрузочные дни, употребляя эти продукты в больших, чем обычно, количествах. А вот голодать специалист не советует.
"В наших широтах совершенно противоположная ситуация, мы едим много белка и жирной пищи, и нам полное голодание пользы не принесет. Да, врачи иногда назначают лечебное голодание, например, при панкреатите – но оно проводится только в стационаре, где организм все равно подпитывают с помощью капельниц. Повторять такое дома точно не стоит – лучше дважды в неделю снижать количество употребляемого белка, фастфуда, сладостей и налегать на зеленые овощи", – отмечает специалист.
Кроме того, Ольга Филатова советует восстановить режим сна, стремясь ложиться и вставать в одно и то же время. Не помешают и умеренные физические нагрузки – особенно прогулки на свежем воздухе, которые помогут улучшить обмен веществ и вернуть организму тонус.
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Гость (22:08:34 07-01-2025) Какие зеленые овощи доступны среди зимы в Сибири? Цена вопр... сельдерей стебли, листовые салаты, капуста, а огурцы пусть сами едят за такие деньги
03:40:35 08-01-2025
Гость (22:08:34 07-01-2025) Какие зеленые овощи доступны среди зимы в Сибири? Цена вопр... все доступны, зайдите в Бахетле!
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я всё жду когда возродятся комментарии по типу
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Гость (10:34:54 08-01-2025) Опять "учоная". Обычная преподша, какая же она "учоная"? Ник... ПТУшников не спросили.
21:51:20 08-01-2025
Как быстро прийти в форму? Лучший вариант: не выходить из формы.