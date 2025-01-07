Алтайская ученая рассказала, как быстро прийти в форму после новогодних праздников

Обжорство не идет на пользу организму

07 января 2025, 20:05, ИА Амител

Фото: кадр из художественного фильма "Я худею"

Большое количество белковой, жирной пищи, а также спиртные напитки не идут на пользу нашему организму. О том, как быстро прийти в форму, рассказала доктор биологических наук, профессор Алтайского государственного университета Ольга Филатова.

"Нужно есть больше зелени: петрушка, укроп, сельдерей, огурцы, капуста очень полезны. Также можно употреблять зеленые фрукты – например, яблоки. Готовьте свежие салаты и смузи, добавив немного воды, лимона и сахара. Полезные вещества, а также клетчатка, содержащиеся в зеленых овощах и фруктах, помогут вывести из организма продукты метаболизма", – приводит сайт АлтГУ слова Ольги Филатовой.

По словам ученой, необходимо устраивать разгрузочные дни, употребляя эти продукты в больших, чем обычно, количествах. А вот голодать специалист не советует.

"В наших широтах совершенно противоположная ситуация, мы едим много белка и жирной пищи, и нам полное голодание пользы не принесет. Да, врачи иногда назначают лечебное голодание, например, при панкреатите – но оно проводится только в стационаре, где организм все равно подпитывают с помощью капельниц. Повторять такое дома точно не стоит – лучше дважды в неделю снижать количество употребляемого белка, фастфуда, сладостей и налегать на зеленые овощи", – отмечает специалист.

Кроме того, Ольга Филатова советует восстановить режим сна, стремясь ложиться и вставать в одно и то же время. Не помешают и умеренные физические нагрузки – особенно прогулки на свежем воздухе, которые помогут улучшить обмен веществ и вернуть организму тонус.