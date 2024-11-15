Препарат для лечения диабета скупают здоровые люди, которые хотят снизить вес без особых усилий

15 ноября 2024, 08:15, ИА Амител

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Россию вслед за западным миром захватывает мода на похудение с помощью препаратов для диабетиков – "Оземпика" и его аналогов. В Алтайском крае тоже немало людей, которые, желая снизить вес, идут к эндокринологу только за заветным рецептом, рассказывает врач-эндокринолог высшей категории и кандидат медицинских наук Инна Вейцман. Хватает и тех, кто прибегает к уколам, вообще не советуясь со специалистами.

О том, действительно ли "Оземпик" и его аналоги помогают похудеть и почему эндокринологи настоятельно рекомендуют не применять его самостоятельно, – в материале amic.ru.

Прорыв в лечении диабета

Семаглутид (действующее вещество) в 2012 году разработала и начала выпускать под брендом "Оземпик" норвежская фармкомпания. Это действительно стало большим прорывом в лечении сахарного диабета второго типа, подчеркивает Вейцман. Лекарство получило широкое применение во многих странах.

"Когда мы съедаем пищу и пищевой комок проходит по желудочно-кишечному тракту, вырабатываются гормоны – инкретины. Они дают импульс на поджелудочную железу: сейчас придет глюкоза, поэтому надо выработать инсулин. Инсулин вырабатывается в поджелудочной железе и утилизирует эту глюкозу. С учетом этого механизма и разработали препарат. Он помогает увеличить выброс инсулина и снизить уровень глюкозы", – рассказывает эндокринолог.В России "Оземпик" зарегистрировали в 2019 году, а в 2021-м его включили в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов Минздравом РФ. Диабетики получали его в том числе и по льготе, за счет федеральных средств.

В 2023 году по внешнеполитическим причинам препарат перестали поставлять в Россию. Тогда отечественным производителям разрешили в упрощенном порядке наладить производство аналогов. Сегодня пациенты с диабетом второго типа получают лекарство под торговыми марками "Семавик" и "Квинсента".

"Работаем с ними с прошлого года. Разницы с "Оземпиком" я в своей практике не заметила", – отмечает Инна Вейцман.

Превратился в "уколы для похудения"

Мировую популярность "Оземпик" приобрел в 2023 году, после сообщений о том, что многие западные звезды смогли быстро похудеть с помощью этого препарата. В применении лекарства "уличили" Ким Кардашьян, Лану Дель Рей, Кристину Агилеру, Кайли Дженнер и даже Илона Маска.

Чуть позже тренд дошел и до российского шоу-бизнеса: в похудении с помощью уколов признались, например, Дана Борисова и певица Слава.

Такая "реклама" сделала "Оземпик" невероятно популярным: похудеть, особо не стараясь, захотели многие. Когда поставки в Россию прекратились, перекупщики в интернете требовали более 20 тысяч за упаковку. И даже на такую цену находились покупатели. Теперь же спрос желающих стать стройнее переместился и на "Семавик".

По словам Инны Вейцман, это не миф: семаглутид действительно помогает снизить вес – это очень важно для пациентов с сахарным диабетом.

"Препарат работает на рецепторы головного мозга. Он отключает рецепторы голода, человеку не хочется есть. Плюс он задерживает пищу в желудочно-кишечном тракте", – поясняет специалист.При этом врач подчеркивает, что "Семавик" предназначен только для пациентов с нарушением углеводного обмена. Здоровые люди, которые просто хотят похудеть, не должны иметь никакого доступа к уколам семаглутида. Препарат, пусть и не входит в список лекарств, подлежащих предметно-количественному учету, отпускается только по рецепту врача – это прописано в инструкции.

Рак, депрессия и суицид

Впрочем, на деле подобные препараты гораздо доступнее, чем на бумаге. Во-первых, далеко не всегда фармацевты спрашивают рецепт. А во-вторых, порой и сами врачи назначают его людям без диабета именно для снижения веса, говорит Вейцман.

По ее словам, сейчас аналоги "Оземпика" популярны и в Алтайском крае.

"Кому препарат показан, мы назначаем. Но в 80% случаев сами пациенты приходят лишь за тем, чтобы врач разрешил применять "Семавик". И это только те, кто побаивается и консультируется. А кто-то просто насмотрелся на звезд, прочитал в интернете, заказал и начал колоть", – поясняет специалист.Но эндокринолог предупреждает: это настоящий медицинский препарат, а не "витаминка" или биодобавка. Поэтому и противопоказания у него серьезные: панкреатит, медуллярный рак щитовидной железы, тяжелые заболевания желудочно-кишечного тракта и другие. Применение семаглутида может серьезно усугубить эти недуги.

По словам специалиста, подобные препараты в ряде случаев могут повлиять и на психическое состояние человека.

"Семаглутид снижает потребность в принятии пищи, от которой человек привык получать удовольствие, и ухудшает психологический статус, повышая вероятность депрессии. По результатам некоторых исследований, он даже повышает риск суицидальных попыток. Именно поэтому требуется тщательный мониторинг врачом как лабораторных показателей, так и клинических проявлений", – настаивает эксперт.Плюс, только в последние годы употребление "Оземпика" и его аналогов стало по-настоящему массовым. А значит, в ближайшие годы появятся и достоверный опыт долгосрочного последствия применения: как положительный, так и отрицательный.

"Человек – существо бесстрашное"

Впрочем, некоторых предупреждения врачей не пугают. Инна Вейцман признается: глядя на моду худеть с помощью уколов, она хватается за голову. В погоне за красотой люди ставят эффективность намного выше безопасности.

"Человек – существо в глобальном смысле ленивое и бесстрашное. Все ищут волшебную таблетку. Такую, чтобы худеть и ничего не делать. Особенно если посмотреть историю борьбы с ожирением. Продолжали использовать даже способы, которые заканчивались летальным исходом", – вспоминает доктор.При этом она отмечает, что в отличие от мышьяка или червей-паразитов (да-да, раньше худели и с их помощью), семаглутид – официальный лекарственный препарат с доказательной базой. Более того, его уже выпускают в специальных дозировках, чтобы применять именно для снижения веса. Но безопасен он только при использовании по назначению и под контролем врача.

"Это должно быть строго по показаниям. Кому-то вообще не нужно худеть. Вы знаете, что не все знают меру в погоне за идеалом. Кто-то отлично выглядит, а все равно считает себя недостаточно стройным. А чересчур низкий вес – это тоже большой удар по здоровью", – считает Вейцман.Кроме того, без усилий самого пациента эффекта либо не будет, либо он быстро "откатится" после окончания курса.

"Даже при хирургическом лечении, когда уменьшают объем желудка, у пациентов случаются рецидивы. А тут лекарственный препарат. Он нужен, чтобы сдвинуть вес с мертвой точки, когда человек уже многое безуспешно перепробовал. Это даст ему прилив сил, чтобы дальше заниматься собой, привыкнуть к правильному питанию. А если человек не хочет ничего делать, вес быстро вернется", – предупреждает специалист.Вейцман добавила, что эндокринологов и других врачей часто подозревают в том, что они сохраняют красоту и фигуру при помощи препаратов. Но специалисты, как никто другой, знают обо всех рисках применения лекарств. А потому предпочитают держать себя в форме "по старинке": полноценное питание, адекватные физические нагрузки, ночной сон и другие немедикаментозные методы. Пусть это и сложнее, зато не таит в себе серьезных угроз для здоровья.