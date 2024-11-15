"Хватаюсь за голову". Врач – о новой моде худеть на уколах "Оземпика" и его аналогов
Препарат для лечения диабета скупают здоровые люди, которые хотят снизить вес без особых усилий
15 ноября 2024, 08:15, ИА Амител
Россию вслед за западным миром захватывает мода на похудение с помощью препаратов для диабетиков – "Оземпика" и его аналогов. В Алтайском крае тоже немало людей, которые, желая снизить вес, идут к эндокринологу только за заветным рецептом, рассказывает врач-эндокринолог высшей категории и кандидат медицинских наук Инна Вейцман. Хватает и тех, кто прибегает к уколам, вообще не советуясь со специалистами.
О том, действительно ли "Оземпик" и его аналоги помогают похудеть и почему эндокринологи настоятельно рекомендуют не применять его самостоятельно, – в материале amic.ru.
Прорыв в лечении диабета
Семаглутид (действующее вещество) в 2012 году разработала и начала выпускать под брендом "Оземпик" норвежская фармкомпания. Это действительно стало большим прорывом в лечении сахарного диабета второго типа, подчеркивает Вейцман. Лекарство получило широкое применение во многих странах.
"Когда мы съедаем пищу и пищевой комок проходит по желудочно-кишечному тракту, вырабатываются гормоны – инкретины. Они дают импульс на поджелудочную железу: сейчас придет глюкоза, поэтому надо выработать инсулин. Инсулин вырабатывается в поджелудочной железе и утилизирует эту глюкозу. С учетом этого механизма и разработали препарат. Он помогает увеличить выброс инсулина и снизить уровень глюкозы", – рассказывает эндокринолог.В России "Оземпик" зарегистрировали в 2019 году, а в 2021-м его включили в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов Минздравом РФ. Диабетики получали его в том числе и по льготе, за счет федеральных средств.
В 2023 году по внешнеполитическим причинам препарат перестали поставлять в Россию. Тогда отечественным производителям разрешили в упрощенном порядке наладить производство аналогов. Сегодня пациенты с диабетом второго типа получают лекарство под торговыми марками "Семавик" и "Квинсента".
"Работаем с ними с прошлого года. Разницы с "Оземпиком" я в своей практике не заметила", – отмечает Инна Вейцман.
Превратился в "уколы для похудения"
Мировую популярность "Оземпик" приобрел в 2023 году, после сообщений о том, что многие западные звезды смогли быстро похудеть с помощью этого препарата. В применении лекарства "уличили" Ким Кардашьян, Лану Дель Рей, Кристину Агилеру, Кайли Дженнер и даже Илона Маска.
Чуть позже тренд дошел и до российского шоу-бизнеса: в похудении с помощью уколов признались, например, Дана Борисова и певица Слава.
Такая "реклама" сделала "Оземпик" невероятно популярным: похудеть, особо не стараясь, захотели многие. Когда поставки в Россию прекратились, перекупщики в интернете требовали более 20 тысяч за упаковку. И даже на такую цену находились покупатели. Теперь же спрос желающих стать стройнее переместился и на "Семавик".
По словам Инны Вейцман, это не миф: семаглутид действительно помогает снизить вес – это очень важно для пациентов с сахарным диабетом.
"Препарат работает на рецепторы головного мозга. Он отключает рецепторы голода, человеку не хочется есть. Плюс он задерживает пищу в желудочно-кишечном тракте", – поясняет специалист.При этом врач подчеркивает, что "Семавик" предназначен только для пациентов с нарушением углеводного обмена. Здоровые люди, которые просто хотят похудеть, не должны иметь никакого доступа к уколам семаглутида. Препарат, пусть и не входит в список лекарств, подлежащих предметно-количественному учету, отпускается только по рецепту врача – это прописано в инструкции.
Рак, депрессия и суицид
Впрочем, на деле подобные препараты гораздо доступнее, чем на бумаге. Во-первых, далеко не всегда фармацевты спрашивают рецепт. А во-вторых, порой и сами врачи назначают его людям без диабета именно для снижения веса, говорит Вейцман.
По ее словам, сейчас аналоги "Оземпика" популярны и в Алтайском крае.
"Кому препарат показан, мы назначаем. Но в 80% случаев сами пациенты приходят лишь за тем, чтобы врач разрешил применять "Семавик". И это только те, кто побаивается и консультируется. А кто-то просто насмотрелся на звезд, прочитал в интернете, заказал и начал колоть", – поясняет специалист.Но эндокринолог предупреждает: это настоящий медицинский препарат, а не "витаминка" или биодобавка. Поэтому и противопоказания у него серьезные: панкреатит, медуллярный рак щитовидной железы, тяжелые заболевания желудочно-кишечного тракта и другие. Применение семаглутида может серьезно усугубить эти недуги.
По словам специалиста, подобные препараты в ряде случаев могут повлиять и на психическое состояние человека.
"Семаглутид снижает потребность в принятии пищи, от которой человек привык получать удовольствие, и ухудшает психологический статус, повышая вероятность депрессии. По результатам некоторых исследований, он даже повышает риск суицидальных попыток. Именно поэтому требуется тщательный мониторинг врачом как лабораторных показателей, так и клинических проявлений", – настаивает эксперт.Плюс, только в последние годы употребление "Оземпика" и его аналогов стало по-настоящему массовым. А значит, в ближайшие годы появятся и достоверный опыт долгосрочного последствия применения: как положительный, так и отрицательный.
"Человек – существо бесстрашное"
Впрочем, некоторых предупреждения врачей не пугают. Инна Вейцман признается: глядя на моду худеть с помощью уколов, она хватается за голову. В погоне за красотой люди ставят эффективность намного выше безопасности.
"Человек – существо в глобальном смысле ленивое и бесстрашное. Все ищут волшебную таблетку. Такую, чтобы худеть и ничего не делать. Особенно если посмотреть историю борьбы с ожирением. Продолжали использовать даже способы, которые заканчивались летальным исходом", – вспоминает доктор.При этом она отмечает, что в отличие от мышьяка или червей-паразитов (да-да, раньше худели и с их помощью), семаглутид – официальный лекарственный препарат с доказательной базой. Более того, его уже выпускают в специальных дозировках, чтобы применять именно для снижения веса. Но безопасен он только при использовании по назначению и под контролем врача.
"Это должно быть строго по показаниям. Кому-то вообще не нужно худеть. Вы знаете, что не все знают меру в погоне за идеалом. Кто-то отлично выглядит, а все равно считает себя недостаточно стройным. А чересчур низкий вес – это тоже большой удар по здоровью", – считает Вейцман.Кроме того, без усилий самого пациента эффекта либо не будет, либо он быстро "откатится" после окончания курса.
"Даже при хирургическом лечении, когда уменьшают объем желудка, у пациентов случаются рецидивы. А тут лекарственный препарат. Он нужен, чтобы сдвинуть вес с мертвой точки, когда человек уже многое безуспешно перепробовал. Это даст ему прилив сил, чтобы дальше заниматься собой, привыкнуть к правильному питанию. А если человек не хочет ничего делать, вес быстро вернется", – предупреждает специалист.Вейцман добавила, что эндокринологов и других врачей часто подозревают в том, что они сохраняют красоту и фигуру при помощи препаратов. Но специалисты, как никто другой, знают обо всех рисках применения лекарств. А потому предпочитают держать себя в форме "по старинке": полноценное питание, адекватные физические нагрузки, ночной сон и другие немедикаментозные методы. Пусть это и сложнее, зато не таит в себе серьезных угроз для здоровья.
08:47:13 15-11-2024
Это реклама???
08:54:31 15-11-2024
С одной стороны видно что препарат на волне хайпа пытаются использовать как чудо таблетку, а с другой стороны нет аргументированного ответа с реально выявленными примерами побочных действия, только невнятное бормотание и вялая, ничем не подкрепленная критика. Всё как обычно.
09:08:21 15-11-2024
Меньше всяких блогеров надо читать, здоровее народ будет.
09:28:12 15-11-2024
ВВП (09:08:21 15-11-2024) Меньше всяких блогеров надо читать, здоровее народ будет. ... Да, смотри телевизор и ешь лапшу.
09:48:05 15-11-2024
Вот я с мая ставлю этот укол + Глюкофаж лонг 1000 на ночь, похудела на 15 кг. Но у меня диабет 2 типа. Сейчас сахар в норме 4,8 каждый день. Давление тоже в норму пришло. Холестерин и биохимия - все в порядке стало. Дорого только почти 6 тыс. трачу на него ежемесячно. Назначал эндокринолог частной клиники Барнаула.
09:49:05 15-11-2024
Очень своевременная статья. Увлечение этим препаратом действительно становиться повальным. Важно услышать мнение специалиста в этой области. Всё подробно и доходчиво объяснила. У вас ещё осталось желание травиться?
09:53:22 15-11-2024
Как пример - стволовые клетки. Помните, все их кололи с целью омоложения. Где сейчас те, кто их себе ставил.... А ведь в аптеках продавали.
10:49:46 15-11-2024
Гость (09:53:22 15-11-2024) Как пример - стволовые клетки. Помните, все их кололи с цель... Те, кто колол стволовые клетки помолодели настолько, что вродились обратно.
11:18:50 15-11-2024
Гость (10:49:46 15-11-2024) Те, кто колол стволовые клетки помолодели настолько, что вро...
И превратились в сперматозоидов?
12:25:06 15-11-2024
Гость (09:53:22 15-11-2024) Как пример - стволовые клетки. Помните, все их кололи с цель... в свое время врач обьяснил что препарат омолаживающий возвращает клеткам молодость и приводит их из полумертвого в юное активное состояние и все работает но препарат действует на целый участок соседних клеток сразу а каждая сотая клетка это раковая клетка в подыхающем или спящем состоянии у любого человека и когда препарат начинает действовать эти раковые клетки оживают и начинается рак. Идея омоложения чем угодно провальная по определению
11:37:11 15-11-2024
Природу не обмануть.
12:05:55 15-11-2024
А для похудения просто меньше жрать, тем более всякой дряни, не пробовали?
12:28:48 15-11-2024
человеку желающему похудеть летом надо отпуск 3 месяца и 20 соток огорода и штыковую лопату. Сначала он вскопает лопатой потом он посадит лопатой потом он прополет руками и под конец выкопает урожай лопатой. Вес гарантированно упадет на 50%. Питаться можно только кашей и овощами. Пить только чай или воду
13:53:32 15-11-2024
Гость (12:28:48 15-11-2024) человеку желающему похудеть летом надо отпуск 3 месяца и 20 ... И водку тоже нельзя??! В отпуске? На природе? Ну ничего святого.
14:05:27 15-11-2024
Гость (12:28:48 15-11-2024) человеку желающему похудеть летом надо отпуск 3 месяца и 20 ... Если у человека гормональные нарушения он не похудеет никогда.
Все в организме регулируется гормонами.
Если же все в норме с метаболизмом, тогда- да.
15:09:44 15-11-2024
Гость (14:05:27 15-11-2024) Если у человека гормональные нарушения он не похудеет никогд... организм нельзя вылечить только в одном случае - когда он мертв
во всех остальных случаях никогда не говори никогда
14:09:37 15-11-2024
Гость (12:28:48 15-11-2024) человеку желающему похудеть летом надо отпуск 3 месяца и 20 ... 1. Прощай, спина. 2. При копке и прочих радостях "попом кверху" работают отнюдь не все мышцы. Так что не панацея. И да, 3 - пахать и при этом лишить организм белка, оставив одни углеводы - очень плохая идея. В концлагерях тоже все худели. Но есть нюанс.
15:07:59 15-11-2024
Гость (14:09:37 15-11-2024) 1. Прощай, спина. 2. При копке и прочих радостях "попом квер... 1. копать огород надо не сразу а дозированно. Покопал - отдохнул, покопал -отдохнул и при этом на спину одевается пояс
2. попом кверху плохая поза. голова низко это приводит к давлению. На колени одеваете наколенники из садоводческого магазина за 100 рублей и производите прополку на коленях. Или вообще сидя подложив под попу изолон или пенопласт. В таких позах туловище человека близко к земле и получает то что ему всегда не хватает -дозу микро био энергии от земли. Так называемой энергии ЦИ. И вот это сильно оздоравливает
я почему не рекомендую жить выше 4 этажа - чем выше тем болеешь больше
15:41:18 15-11-2024
Гость (15:07:59 15-11-2024) 1. копать огород надо не сразу а дозированно. Покопал - отдо... А, все понятно. Энергии, вибрации, оздоровление от земли, пояса из собачьей шерсти.
15:45:57 15-11-2024
Гость (15:07:59 15-11-2024) 1. копать огород надо не сразу а дозированно. Покопал - отдо... Чот ни разу не почувствовала никакой энергии ЦИ, ползая в наколенниках когда полю грядки...
Пояс одевать тоже не правильно, так как травматологи-ортопеды не рекомендуют одевать всякие корсеты и воротники и пр., так как спина должна держаться на собственных мышцах, а не с помощью корсета. Грубо говоря, мышцы не должны лениться - быть на чиле в корсете.
И еще, в связи с отсутствием свободного времени (так как людям свойственно ходить на работу) приходится в выходные работать на огороде по максимуму - без всяких там отдохнул... Утром зашел на огород-вечером в 22-00ч заполз с огорода в дом
16:30:20 15-11-2024
Гость (15:45:57 15-11-2024) Чот ни разу не почувствовала никакой энергии ЦИ, ползая в на... Про корсет соглашусь. В идеале, чтобы спина не гавкнулась, должен быть именно мышечный корсет. А он нарабатывается вовсе не при копке земли в огороде.
01:11:26 17-11-2024
Гость (15:07:59 15-11-2024) 1. копать огород надо не сразу а дозированно. Покопал - отдо... Много Ци тоже не есть хорошо.
15:40:41 15-11-2024
Гость (12:28:48 15-11-2024) человеку желающему похудеть летом надо отпуск 3 месяца и 20 ... НА даче каждое лето пахаю и лопатой и руками, но в связи с отсутствием половины щитовидной железы и постоянными скачками гормонов -вес либо прибавляется, либо стоит на месте, с учетом всех физ. нагрузок и правильным питанием. Так что, наличие дачи - это не показатель ЗДОРОВЬЯ....Наоборот, спина отваливается от всех лапатомаханий
15:57:00 15-11-2024
В интернете очень любят давать советы - нормализуйте гормональный фон.
Если человек не сталкивался с проблемами щитовидной железы, он никогда не поймет, что это не за кефирчиком зайти в магазин.
После операции на щитовидке, гормоны мне устраивают такие качели...Из-за скачков гормонов я поправилась за месяц на 20кг, моя печень сказала мне "СПАСИТЕ-ПАМАГИТЕ", при условии, что я контролировала прием пищи, правильно питалась, ела белки на ужин, убрала сладкое и мучное...В купе с проблемами щитовидки и женское здоровье пошатнулось - так как они неразрывно связаны+ с сердцем проблемы появились.
На счет уколов, могу сказать, что мне эндокринолог предлагал (подумать) на счет этих уколов, хотя сахарного диабета нет у меня, только для снижения веса (так как он у меня встал колом-лишний вес). Но самое большое сомнение у меня возникает именно, что этот препарат влияет на ту же щитовидную железу, а может и вызывать рак+ в случае отмены, а вы эти уколы вечно ставить не будете (если чисто ради снижения веса) у вас не то что вернется все на свое место, но может и больше увеличиться вес.
Поэтому, я не хочу и не буду следовать ТРЕНДАМ...
Губы-утки тоже в моде, но это не значит, что мы все утки!
16:56:45 15-11-2024
Гость (15:57:00 15-11-2024) В интернете очень любят давать советы - нормализуйте гормона... Причиной ожирения является дисбаланс между поступающей в организм энергией и тем, как она расходуется. В 95% ситуаций ожирение развивается при регулярном переедании , нарушении режима питания и недостаточных физических нагрузках и только 5% ожирений имеют первично-эндокринный характер и развиваются при определенных заболеваниях. Но даже в этих случаях вес можно контролировать. Из воздуха он не берется. Посчитайте каллораж всего, что вы съедаете за день (даже ложечки сахара в кофе, и сок, и яблочко). Всего, что попадает вам в рот. Вы будете удивлены, но сумма в итоге будет далеко за 2000ккал. Гормоны заставляют вас есть больше, а активности ноль, ибо вы больная и жирная, вот и ожирение.
Это вам скажет любой эндокринолог и терапевт. Если вам не повезло попасть в эти 5% и у вас истинная болезнь, вступать тут в полемику не стоит. Потому что, все таки практически ВСЕ (и мужчины, и женщины) свое сало наели
08:25:20 18-11-2024
Гость (16:56:45 15-11-2024) Причиной ожирения является дисбаланс между поступающей в орг... Если бы ВЫ внимательно читали, то заметили бы, что я написала "КОНТРОЛИРОВАЛА ПРИЕМ ПИЩИ" (это и есть подсчет калорий) и с эндокринологом каждые два-три месяца.
А вам, диванному критику, советую почитать правила хорошего тона. Желаю вам ЗДОРОВЬЯ!
01:17:08 17-11-2024
Гость (12:28:48 15-11-2024) человеку желающему похудеть летом надо отпуск 3 месяца и 20 ... Но с водовкой!