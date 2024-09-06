"Алтайская упаковка" повысила показатели за счет нацпроекта

Компания продолжит внедрять в производство успешные практики, приобретенные в рамках участия в нацпроекте

06 сентября 2024, 12:00, ИА Амител

Подведение итогов на предприятии "Алтайская упаковка" / Фото: КАУ АЦКР

30 августа в ООО "Алтайская упаковка" подвели итоги полугодовой работы по национальному проекту "Производительность труда". Проект, реализованный при поддержке экспертов Регионального центра компетенций в сфере повышения производительности труда (РЦК), позволил добиться значительных результатов в оптимизации производственных процессов.

Результаты пилотного проекта

Оценивали работу пилотного проекта "Оптимизация процесса производства пакета-майки с печатью для торговых сетей". Участников рабочей группы наградили благодарственными письмами и премиями.

Руководитель проектного офиса Ирина Князева отметила, что совместная работа экспертов РЦК и сотрудников предприятия привела к впечатляющим результатам.

Команде удалось:

снизить время протекания процесса на 15,8%;

снизить уровень незавершенного производства на 14,5%;

повысить выработку на 6,7%.

Достичь успехов помогли стандартизация выполнения операций, оптимизация мест хранения готовой продукции и полуфабрикатов, сокращение лишних перемещений за счет перепланировки участка экструзии – всего 65 мероприятий.

Признание заслуг и планы на будущее

Генеральный директор "Алтайской упаковки" Вячеслав Липин поблагодарил коллектив за активное участие в проекте, отметив их заинтересованность и рационализаторские идеи.

"Я приятно удивлен, что люди отнеслись к проекту с пониманием и заинтересованностью и наша системная работа дала результат, который реально позволил изменить картину на производстве", – отметил директор.

Замначальника отдела развития инноваций Минэкономразвития Алтайского края Татьяна Богданова поздравила коллектив с успехами и призвала использовать полученный опыт в будущих проектах.

В ближайшие два с половиной года в компании продолжат работу, стремясь повышать производительность труда на 5% ежегодно. Сотрудники продолжат обучаться бережливому производству под руководством внутреннего тренера компании.

Национальный проект "Производительность труда" направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики. В нем принимают участие компании с объемом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

Как ранее сообщал amic.ru, в Алтайском филиале Финуниверситета при Правительстве РФ тоже добились улучшения показателей благодаря участию в национальном проекте.

Специалисты смогли оптимизировать процесс заключения договоров на поставку товаров, значительно сократив время на процедуру. Кроме того, они повысили квалификацию в области бережливого производства, пройдя обучение на "Фабрике офисных процессов". Ее эксперты поделились опытом применения бережливых технологий, научили эффективно планировать рабочее время и повышать эффективность командной работы.

Так и кожевенный завод ООО "Русская кожа Алтай" добился успехов в повышении эффективности производства благодаря участию в нацпроекте. За первые шесть месяцев компания увеличила объем выпускаемой продукции на 10% за счет оптимизации производственных процессов. Однако предприятие не собирается останавливаться на достигнутом. В ближайшие два с половиной года там планируют распространить успешный опыт на другие участки производства и ежегодно увеличивать производительность на 5%.

Компания "СибКомплект", успешно реализовав программу активной полугодовой модернизации производства, увеличила объем выпускаемой продукции на 26%. А животноводческий комплекс "Бурановское" увеличил выработку сырого молока на 12%.