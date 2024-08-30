Финуниверситет оптимизировал заключение договоров на поставку всего за один день

Специалисты также улучшили знания и навыки в области бережливого производства в рамках обучения на "Фабрике офисных процессов"

30 августа 2024, 17:40, ИА Амител

Представители Алтайского филиала Финуниверситета / Фото: КАУ АЦКР

28 августа сотрудники и руководители Алтайского филиала Финансового университета при Правительстве Российской Федерации приняли участие в обучающем мероприятии "Фабрика офисных процессов". Программа, реализуемая в рамках нацпроекта "Производительность труда", проходила на базе Регионального центра компетенций (РЦК).

Улучшить за один день

В ходе тренинга участники смогли за один рабочий день оптимизировать процесс заключения договоров на поставку товаров. Также они углубили свои знания и отработали навыки в сфере бережливого производства. Эксперты "Фабрики офисных процессов" поделились знаниями и навыками в области бережливого производства, показав, как эффективно планировать рабочее время и повышать результативность командной работы.

"Обучение на фабрике офисных процессов для меня было очень познавательным, информативным и интересным. Мы получили колоссальный опыт оптимизации офисного процесса. Тренинг на практике нам показал, как эффективно планировать свое рабочее время, как снизить затраты и, самое главное, научил работать в команде. Хочу сказать большое спасибо тренерам и за возможность принять участие в таком проекте", ­– поделилась впечатлениями научный сотрудник алтайского филиала Финуниверситета Полина Косенкова.

Обучение через практику

"Фабрика офисных процессов" ­– это эффективная учебная площадка, где участники на практике осваивают инструменты бережливого производства, применяя их к реальным офисным процессам. Она направлена также на оценку и понимание того, как улучшения отражаются на операционных и экономических показателях.

В основе программы лежит метод "обучение действием" (action learning*). Представители Финуниверситета решали нестандартные задачи, анализируя свой опыт, опыт коллег и применяя бережливые инструменты.

Фабрика функционирует на базе центра "Мой бизнес", реализующего нацпроект "Малое и среднее предпринимательство". Принять в нем участие могут представители предприятий – участников нацпроекта "Производительность труда", субъекты малого предпринимательства, учебные заведения, органы исполнительной власти, местного самоуправления, подведомственные организации и прочие по согласованию.

Улучшить показатели благодаря нацпроекту смог, например, и алтайский кожевенный завод. ООО "Русская кожа Алтай" за полгода увеличило выработку продукции на 10% за счет оптимизации процессов. Однако это только промежуточные результаты. В планах компании на ближайшие два с половиной года – распространение успешного опыта на другие участки производства и ежегодное увеличение производительности на 5%.

"Алтайская упаковка" в ходе первых трех месяцев участия в нацпроекте выявила более 50 проблем на производстве. В настоящее время идет его модернизация по разработанному плану устранения выявленных недостатков.

Компания "СибКомплект", успешно завершив активную полугодовую модернизацию предприятия, добилась значительного увеличения выработки продукции – на 26%.

А животноводческий комплекс "Бурановское" успешно осваивает бережливые технологии. Благодаря проведенным улучшениям предприятие оптимизировало процесс производства сырого молока, что позволило увеличить его выработку на 12%, сократить количество больных коров на 69% и уменьшить время от отела до отгрузки молока на 71%.

Национальный проект "Производительность труда" направлен на повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики. В нем принимают участие компании с годовой выручкой от 400 млн руб., работающие в таких сферах, как обрабатывающее производство, строительство, транспорт и хранение, сельское хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство и торговля.