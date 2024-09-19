НОВОСТИЭкономика

Алтайские аграрии просят ввести режим ЧС из-за проблем с урожаем

Из-за непогоды сельское хозяйство столкнулось с серьезными трудностями

19 сентября 2024, 15:40, ИА Амител

Поле / Фото: pxhere.com/ru/photo/98987
Поле / Фото: pxhere.com/ru/photo/98987

Исполнительный директор союза крестьянских формирований Алтайского края Александр Вайс обратился с просьбой о введении в регионе режима чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, причиной для такого обращения стало снижение качества и объема урожая из-за дождей.

"Цены на зерно падают и, вероятно, продолжат снижаться. Поэтому у аграриев могут возникнуть серьезные проблемы. Сегодня мы слышим мольбы от крестьян о введении режима ЧС, чтобы облегчить их отношения с финансовыми структурами", – рассказал Александр Вайс.

Директор алтайского филиала Центра оценки качества зерна Мария Шостак также отметила, что из-за дождей за последние две недели доля пшеницы третьего класса в общем объеме снизилась с 80 до 66%.

"До начала непогоды качественные характеристики пшеницы радовали аграриев. К сожалению, дождливая неделя внесла свои коррективы. Некоторые партии пшеницы перешли в более низкий класс", – заключила Мария Шостак. 

Ранее губернатор Виктор Томенко допустил возможность введения режима ЧС в регионе. Он объяснил, что главным препятствием для аграриев стали погодные условия.

По словам Томенко, согласно прогнозу, условия должны улучшиться, но Минсельхозу поручили держать ситуацию на контроле.

Алтайский край сельское хозяйство

Комментарии 5

Avatar Picture
Musik

17:56:40 19-09-2024

В тексте речь про финансовую погоду.
То ись - денег дай край!

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:25:22 19-09-2024

Что жителям края, до ваших барышей?
Рекордный вы соберёте урожай или по миру пойдёте. Ценники на хлебушек всё равно поднимите.
К тому же основная масса рабовладельцев в крае не проживают и налоги в местный бюджет не платят.
Поэтому "денег нет, но вы держитесь"

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:53:36 19-09-2024

Гость (19:25:22 19-09-2024) Что жителям края, до ваших барышей?Рекордный вы соберёте... Какой бред, отупели уже совсем.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Олег

22:24:05 19-09-2024

Тема не раскрыта.
Что даст хлеборобам режим ЧС?

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:47:49 20-09-2024

Олег (22:24:05 19-09-2024) Тема не раскрыта.Что даст хлеборобам режим ЧС?... отсрочка лизингов и пр. облегчение. неначисление пени и далее.. Почитайте инфу "чс в агросекторе"

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров