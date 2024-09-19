Алтайские аграрии просят ввести режим ЧС из-за проблем с урожаем

Из-за непогоды сельское хозяйство столкнулось с серьезными трудностями

19 сентября 2024, 15:40, ИА Амител

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Исполнительный директор союза крестьянских формирований Алтайского края Александр Вайс обратился с просьбой о введении в регионе режима чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, причиной для такого обращения стало снижение качества и объема урожая из-за дождей.

"Цены на зерно падают и, вероятно, продолжат снижаться. Поэтому у аграриев могут возникнуть серьезные проблемы. Сегодня мы слышим мольбы от крестьян о введении режима ЧС, чтобы облегчить их отношения с финансовыми структурами", – рассказал Александр Вайс.

Директор алтайского филиала Центра оценки качества зерна Мария Шостак также отметила, что из-за дождей за последние две недели доля пшеницы третьего класса в общем объеме снизилась с 80 до 66%.

"До начала непогоды качественные характеристики пшеницы радовали аграриев. К сожалению, дождливая неделя внесла свои коррективы. Некоторые партии пшеницы перешли в более низкий класс", – заключила Мария Шостак.

Ранее губернатор Виктор Томенко допустил возможность введения режима ЧС в регионе. Он объяснил, что главным препятствием для аграриев стали погодные условия.



По словам Томенко, согласно прогнозу, условия должны улучшиться, но Минсельхозу поручили держать ситуацию на контроле.