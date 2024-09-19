Алтайские аграрии просят ввести режим ЧС из-за проблем с урожаем
Из-за непогоды сельское хозяйство столкнулось с серьезными трудностями
19 сентября 2024, 15:40, ИА Амител
Исполнительный директор союза крестьянских формирований Алтайского края Александр Вайс обратился с просьбой о введении в регионе режима чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, причиной для такого обращения стало снижение качества и объема урожая из-за дождей.
"Цены на зерно падают и, вероятно, продолжат снижаться. Поэтому у аграриев могут возникнуть серьезные проблемы. Сегодня мы слышим мольбы от крестьян о введении режима ЧС, чтобы облегчить их отношения с финансовыми структурами", – рассказал Александр Вайс.
Директор алтайского филиала Центра оценки качества зерна Мария Шостак также отметила, что из-за дождей за последние две недели доля пшеницы третьего класса в общем объеме снизилась с 80 до 66%.
"До начала непогоды качественные характеристики пшеницы радовали аграриев. К сожалению, дождливая неделя внесла свои коррективы. Некоторые партии пшеницы перешли в более низкий класс", – заключила Мария Шостак.
Ранее губернатор Виктор Томенко допустил возможность введения режима ЧС в регионе. Он объяснил, что главным препятствием для аграриев стали погодные условия.
По словам Томенко, согласно прогнозу, условия должны улучшиться, но Минсельхозу поручили держать ситуацию на контроле.
17:56:40 19-09-2024
В тексте речь про финансовую погоду.
То ись - денег дай край!
19:25:22 19-09-2024
Что жителям края, до ваших барышей?
Рекордный вы соберёте урожай или по миру пойдёте. Ценники на хлебушек всё равно поднимите.
К тому же основная масса рабовладельцев в крае не проживают и налоги в местный бюджет не платят.
Поэтому "денег нет, но вы держитесь"
23:53:36 19-09-2024
Гость (19:25:22 19-09-2024) Что жителям края, до ваших барышей?Рекордный вы соберёте... Какой бред, отупели уже совсем.
22:24:05 19-09-2024
Тема не раскрыта.
Что даст хлеборобам режим ЧС?
10:47:49 20-09-2024
Олег (22:24:05 19-09-2024) Тема не раскрыта.Что даст хлеборобам режим ЧС?... отсрочка лизингов и пр. облегчение. неначисление пени и далее.. Почитайте инфу "чс в агросекторе"