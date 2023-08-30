Алтайские аграрии собрали первый миллион тонн зерна

Уборочная компания в регионе только набирает обороты

30 августа 2023, 12:18, ИА Амител

Фото: телеграм-канал Виктора Томенко

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в своем телеграм-канале рассказал о том, как в регионе проходит уборочная компания.

Он отметил, что работы только набирают обороты, но уже на данный момент местным аграриям удалось намолотить первый миллион тонн зерна.

Томенко напомним, что в 2023 году в регионе из-за дефицита осадков вводился режим чрезвычайной ситуации, но при этом аграрии в данный момент стараются сделать все возможное, чтобы получить с полей максимум урожая.

Сохранять высокий темп в уборке помогают техническое переоснащение и высокий профессионализм сотрудников.