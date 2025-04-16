НОВОСТИОбщество

Алтайские антимонопольщики хотят оштрафовать Сбербанк за ненадлежащую рекламу

Банк присылал абоненту СМС-сообщения без его согласия

16 апреля 2025, 14:00, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru
Российские деньги / Фото: amic.ru

Алтайское краевое УФАС возбудило дело в отношении Сбербанка. Организация распространяла СМС-сообщения с рекламными предложениями без согласия абонента. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Житель Барнаула обратился к антимонопольщикам с жалобой на ненадлежащую рекламу ПАО "Сбербанк". С его слов, банк присылал ему сообщения с предложением открыть накопительный счет с повышенной ставкой. Также клиент получал рассылку с рекламой сервиса "Сбербанк Онлайн". Своего согласия на все вышеперечисленное он не давал.

"Распространение рекламы по сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, допускается только при условии предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы", – уточнили представители регионального УФАС.

В отношении ПАО "Сбербанк" возбудили дело по признакам нарушения закона о рекламе. Если вину организации докажут, ей грозит штраф. Рассматривать дело начнут 30 апреля 2025 года.

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НОВОСТИОбщество
Барнаул

Комментарии 7

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гость

14:09:23 16-04-2025

Скоро у нас будет новый начальник краевого УФАС

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Гость

14:10:52 16-04-2025

Ой, как страшно. Знаете, как это называется? Показательная порка.
Как здесь пишут: «Ворон ворону глаз не выклюет». Сбер — почти государственный банк.

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Гость 2

15:16:01 16-04-2025

Гость (14:10:52 16-04-2025) Ой, как страшно. Знаете, как это называется? Показательная п... Почти - звучит крайне смешно )

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Гость

16:34:59 16-04-2025

Озон присылает по три рекламных сообщения в день. Вот кого надо выпороть. А я ведь отказался в настройках от рекламы.

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Гость

22:23:32 16-04-2025

По радио и телевизору надоели рекламы. Неплохо было бы запретить всё, кроме анонсов телепередач

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Дюша

08:37:25 17-04-2025

А Водоканал они не хотят наказать? А энергетиков? Вот где безнаказанные монополисты! Воротят, что пожелают...

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Дюша

08:52:49 17-04-2025

У нас половину рекламщиков можно наказывать...Куда не клюнь - то кэшбэк 100%, то товары за рубль...

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