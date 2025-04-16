Алтайские антимонопольщики хотят оштрафовать Сбербанк за ненадлежащую рекламу

Банк присылал абоненту СМС-сообщения без его согласия

16 апреля 2025, 14:00, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

Алтайское краевое УФАС возбудило дело в отношении Сбербанка. Организация распространяла СМС-сообщения с рекламными предложениями без согласия абонента. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Житель Барнаула обратился к антимонопольщикам с жалобой на ненадлежащую рекламу ПАО "Сбербанк". С его слов, банк присылал ему сообщения с предложением открыть накопительный счет с повышенной ставкой. Также клиент получал рассылку с рекламой сервиса "Сбербанк Онлайн". Своего согласия на все вышеперечисленное он не давал.

"Распространение рекламы по сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, допускается только при условии предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы", – уточнили представители регионального УФАС.

В отношении ПАО "Сбербанк" возбудили дело по признакам нарушения закона о рекламе. Если вину организации докажут, ей грозит штраф. Рассматривать дело начнут 30 апреля 2025 года.