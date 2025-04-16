Алтайские антимонопольщики хотят оштрафовать Сбербанк за ненадлежащую рекламу
Банк присылал абоненту СМС-сообщения без его согласия
16 апреля 2025, 14:00, ИА Амител
Алтайское краевое УФАС возбудило дело в отношении Сбербанка. Организация распространяла СМС-сообщения с рекламными предложениями без согласия абонента. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Житель Барнаула обратился к антимонопольщикам с жалобой на ненадлежащую рекламу ПАО "Сбербанк". С его слов, банк присылал ему сообщения с предложением открыть накопительный счет с повышенной ставкой. Также клиент получал рассылку с рекламой сервиса "Сбербанк Онлайн". Своего согласия на все вышеперечисленное он не давал.
"Распространение рекламы по сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, допускается только при условии предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы", – уточнили представители регионального УФАС.
В отношении ПАО "Сбербанк" возбудили дело по признакам нарушения закона о рекламе. Если вину организации докажут, ей грозит штраф. Рассматривать дело начнут 30 апреля 2025 года.
14:09:23 16-04-2025
Скоро у нас будет новый начальник краевого УФАС
14:10:52 16-04-2025
Ой, как страшно. Знаете, как это называется? Показательная порка.
Как здесь пишут: «Ворон ворону глаз не выклюет». Сбер — почти государственный банк.
15:16:01 16-04-2025
Гость (14:10:52 16-04-2025) Ой, как страшно. Знаете, как это называется? Показательная п... Почти - звучит крайне смешно )
16:34:59 16-04-2025
Озон присылает по три рекламных сообщения в день. Вот кого надо выпороть. А я ведь отказался в настройках от рекламы.
22:23:32 16-04-2025
По радио и телевизору надоели рекламы. Неплохо было бы запретить всё, кроме анонсов телепередач
08:37:25 17-04-2025
А Водоканал они не хотят наказать? А энергетиков? Вот где безнаказанные монополисты! Воротят, что пожелают...
08:52:49 17-04-2025
У нас половину рекламщиков можно наказывать...Куда не клюнь - то кэшбэк 100%, то товары за рубль...