Алтайские антимонопольщики поторопили "Почту России" в устранении нарушений
Компания исправилась только в ходе антимонопольного разбирательства
14 марта 2025, 08:14, ИА Амител
УФАС по Алтайскому краю установило, что "Почта России" навязывала жителям Барнаула необоснованно дорогие услуги, в частности, отправление писем первым классом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Компания злоупотребила доминирующим положением и ущемила интересы граждан, необоснованно отказывая им в общедоступных услугах почтовой связи", – говорится в сообщении.
В 2024 году барнаульцы начали сталкиваться с отказами в отправке писем заказной почтой на главпочтамте. Сотрудники почтового отделения незаконно требовали отправлять корреспонденцию первым классом, хотя она соответствовала установленным нормам по весу и размеру.
При этом "Почта России" не смогла объяснить такие отказы экономическими или технологическими причинами. Летом организации вынесли предупреждение, однако она не стала устранять нарушения.
"Алтайское краевое УФАС России возбудило дело в отношении АО "Почта России" и общество устранило нарушения только в ходе антимонопольного разбирательства", – рассказали антимонопольщики.
Сейчас материалы дела переданы должностному лицу УФАС, вскоре будет рассмотрен вопрос о назначении административного наказания.
12:03:50 14-03-2025
Голуби медленно и низко летают...
13:40:58 14-03-2025
Ещё надо разобраться с , так называемыми, товарными вложениями... Это когда пуговицу заставляют отправлять посылкой, хотя она весит 5г и миниатюрная по размеру, зато бумаги, весом до 1кг - это бандероль