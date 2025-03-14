НОВОСТИОбщество

Алтайские антимонопольщики поторопили "Почту России" в устранении нарушений

Компания исправилась только в ходе антимонопольного разбирательства

14 марта 2025, 08:14, ИА Амител

"Почта России" / Фото: amic.ru
"Почта России" / Фото: amic.ru

УФАС по Алтайскому краю установило, что "Почта России" навязывала жителям Барнаула необоснованно дорогие услуги, в частности, отправление писем первым классом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Компания злоупотребила доминирующим положением и ущемила интересы граждан, необоснованно отказывая им в общедоступных услугах почтовой связи", – говорится в сообщении.

В 2024 году барнаульцы начали сталкиваться с отказами в отправке писем заказной почтой на главпочтамте. Сотрудники почтового отделения незаконно требовали отправлять корреспонденцию первым классом, хотя она соответствовала установленным нормам по весу и размеру.

При этом "Почта России" не смогла объяснить такие отказы экономическими или технологическими причинами. Летом организации вынесли предупреждение, однако она не стала устранять нарушения.

"Алтайское краевое УФАС России возбудило дело в отношении АО "Почта России" и общество устранило нарушения только в ходе антимонопольного разбирательства", – рассказали антимонопольщики.

Сейчас материалы дела переданы должностному лицу УФАС, вскоре будет рассмотрен вопрос о назначении административного наказания.

Рекламный щит / Фото: unsplash.com

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НОВОСТИОбщество
Алтайский край Нарушения

Комментарии 2

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Musik

12:03:50 14-03-2025

Голуби медленно и низко летают...

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Юс

13:40:58 14-03-2025

Ещё надо разобраться с , так называемыми, товарными вложениями... Это когда пуговицу заставляют отправлять посылкой, хотя она весит 5г и миниатюрная по размеру, зато бумаги, весом до 1кг - это бандероль

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