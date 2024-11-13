Алтайские автоинспекторы вывели из горящего дома восемь человек

Полицейские разбудили жильцов, постучав им в окно

13 ноября 2024, 15:40, ИА Амител

Сотрудники Госавтоинспекции спасли сельчан при пожаре / Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю

В Топчихинском районе сотрудники Госавтоинспекции спасли при пожаре восемь человек. Об этом сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

В ночь на 13 ноября по поселку Кировскому ехал экипаж дорожно-патрульной службы. Правоохранители заметили густой дым в районе частного сектора и направились в сторону задымления. Автоинспекторы увидели, что огонь охватил крышу двухквартирного дома и перекинулся на веранду. Полицейские сообщили о пожаре в дежурную часть и поспешили на помощь.

Постучав в окна и двери, инспекторы разбудили жильцов и помогли им собрать документы. Из одной квартиры вывели 86-летнего пенсионера, а из другой – пятерых взрослых людей и двух детей в возрасте 8 и 12 лет.

После проведенной эвакуации полицейские вынесли из дома газовые баллоны, которые могли стать причиной взрыва, а также имущество жильцов.