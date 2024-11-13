Мужчина погиб во время пожара под Барнаулом

Возгорание случилось в садоводстве "Степное"

13 ноября 2024, 09:15, ИА Амител

Пожар в садоводстве / Фото: МЧС Алтайского края

Мужчина погиб во время пожара в Первомайском районе Алтайского края, сообщили в МЧС региона.

Инцидент случился в садоводстве "Степное" в ночь на 13 ноября. Там горели два дачных домика и легковое авто.

13 пожарных и 4 единицы техники тушили возгорание на площади 120 квадратных метров по повышенному рангу сложности. Под обрушившимися конструкциями нашли тело 38-летнего мужчины.

Предварительно установлено, что причиной возгорания стало нарушений пожарной безопасности при использовании электроприборов.