Алтайские биатлонисты завоевали два золота в Мордовии

Соревнования проходят в Саранске, в них участвуют русские и белорусские спортсмены

15 февраля 2023, 10:35, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Биатлонисты из Алтайского края выиграли два золота в Мордовии. Первенство России среди юношей и девушек 17-18 лет стартовало 14 февраля в Саранске.

В соревнованиях участвуют больше 200 биатлонистов из 25 регионов России, а также из Республики Беларусь.

В первый день турнира воспитанник спортшколы Бийского района Леонид Кульгускин занял первое место в суперспринте на 5 километров среди юношей.

Валерия Дмитриева из Алтайского района стала лучшей в этой же дисциплине в соревнованиях девушек.

Кульгускин и Дмитриева представляют на соревнованиях Алтайский край и Новосибирскую область. 16 февраля у спортсменов запланированы масс-старты, а 17 февраля – эстафета. Завершится первенство России 18-го числа.