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Алтайские бизнесмены за три месяца пополнили российский бюджет на 14 млрд рублей

Наибольшая доля налогов, 29%, поступила от обрабатывающих производств

06 июня 2024, 06:15, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com
Рубли / Фото: pxhere.com

За три месяца 2024 года алтайские бизнесмены внесли в консолидированный бюджет России 14 млрд рублей. Как сообщает Business FM* Барнаул, такую цифру озвучили в региональном управлении федеральной налоговой службы.

Наибольшую долю, почти 29%, внесли обрабатывающие производства. Еще 27% – предприятия торговли. На третьем месте по объему вклада в бюджет – строительная отрасль Алтайского края. Ее доля составляет 14% от всех поступлений.

В управлении отметили, что на данный момент в Алтайском крае действуют более 78 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Здесь работает почти 201 тысяча человек. 80% из них трудятся в организациях, а остальная часть задействована в индивидуальной предпринимательской деятельности.

* Business FM ("Бизнес ФМ")

Алтайский край налоги бизнес Бюджет

Комментарии 5

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Гость

08:03:55 06-06-2024

И куда их дели ?

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Гость

08:12:11 06-06-2024

- " Здесь работает почти 201 тысяча человек" Численность рабочей силы Алтайского края
2022 года составила 1153,7 тыс. человек, где остальная огромная часть работает?

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Гость

09:36:40 06-06-2024

а сколько масква вернет в наш краевой бюджет?от дохлого осла уши?

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Гость

10:41:13 06-06-2024

Гость (08:12:11 06-06-2024) - " Здесь работает почти 201 тысяча человек" Численность ра... Так 1153,7 тыс это 1,1537 млн. Пифагор блин

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Гость

12:03:48 06-06-2024

Гость (10:41:13 06-06-2024) Так 1153,7 тыс это 1,1537 млн. Пифагор блин... Так Росстат опубликовал, уважаемый крючкозацепщик.

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