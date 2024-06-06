Алтайские бизнесмены за три месяца пополнили российский бюджет на 14 млрд рублей

Наибольшая доля налогов, 29%, поступила от обрабатывающих производств

06 июня 2024, 06:15, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com

За три месяца 2024 года алтайские бизнесмены внесли в консолидированный бюджет России 14 млрд рублей. Как сообщает Business FM* Барнаул, такую цифру озвучили в региональном управлении федеральной налоговой службы.

Наибольшую долю, почти 29%, внесли обрабатывающие производства. Еще 27% – предприятия торговли. На третьем месте по объему вклада в бюджет – строительная отрасль Алтайского края. Ее доля составляет 14% от всех поступлений.

В управлении отметили, что на данный момент в Алтайском крае действуют более 78 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Здесь работает почти 201 тысяча человек. 80% из них трудятся в организациях, а остальная часть задействована в индивидуальной предпринимательской деятельности.

* Business FM ("Бизнес ФМ")