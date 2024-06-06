Алтайские бизнесмены за три месяца пополнили российский бюджет на 14 млрд рублей
Наибольшая доля налогов, 29%, поступила от обрабатывающих производств
06 июня 2024, 06:15, ИА Амител
За три месяца 2024 года алтайские бизнесмены внесли в консолидированный бюджет России 14 млрд рублей. Как сообщает Business FM* Барнаул, такую цифру озвучили в региональном управлении федеральной налоговой службы.
Наибольшую долю, почти 29%, внесли обрабатывающие производства. Еще 27% – предприятия торговли. На третьем месте по объему вклада в бюджет – строительная отрасль Алтайского края. Ее доля составляет 14% от всех поступлений.
В управлении отметили, что на данный момент в Алтайском крае действуют более 78 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Здесь работает почти 201 тысяча человек. 80% из них трудятся в организациях, а остальная часть задействована в индивидуальной предпринимательской деятельности.
* Business FM ("Бизнес ФМ")
08:03:55 06-06-2024
И куда их дели ?
08:12:11 06-06-2024
- " Здесь работает почти 201 тысяча человек" Численность рабочей силы Алтайского края
2022 года составила 1153,7 тыс. человек, где остальная огромная часть работает?
09:36:40 06-06-2024
а сколько масква вернет в наш краевой бюджет?от дохлого осла уши?
10:41:13 06-06-2024
Гость (08:12:11 06-06-2024) - " Здесь работает почти 201 тысяча человек" Численность ра... Так 1153,7 тыс это 1,1537 млн. Пифагор блин
12:03:48 06-06-2024
Гость (10:41:13 06-06-2024) Так 1153,7 тыс это 1,1537 млн. Пифагор блин... Так Росстат опубликовал, уважаемый крючкозацепщик.