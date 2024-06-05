Эксперты рассказали о плюсах и минусах для экономики, которые могут принести предлагаемые изменения в налоговой системе

05 июня 2024, 08:50, ИА Амител

Деньги / Фото: unsplash.com / Towfiqu barbhuiya

С 1 января 2025 года в налоговой системе России произойдут масштабные изменения, которые, по прогнозам Минфина, позволят дополнительно привлечь в казну 2,6 трлн руб. доходов. Корректировки коснутся почти всех видов базовых налогов, и это отразится как на гражданах, так и на бизнесе. В правительстве реформу называют справедливой. Однако ряд экспертов считают, что экономическому подъему она способствовать не будет: спровоцирует рост "серых" зарплат, процесс обналичивания и еще более сильное дробление компаний. Другие экономисты грядущие изменения оценивают позитивно: не будет суперфискальной нагрузки и большого недовольства в обществе. Подробнее – в материале amic.ru.

Справедливо, но неэффективно

С 2025 года россиянам, которые зарабатывают более 200 тыс. руб. в месяц, придется платить повышенный НДФЛ: заработки выше этой суммы посчитают по ставкам от 15 до 22%. Для тех, у кого доходы меньше, налоги останутся прежними (13%). И таких граждан в регионах большинство, отмечает директор центра бухгалтерских услуг "1+1" Ольга Сорокина.

"По НДФЛ изменения мягкие. Справедливо, что не пострадают самые бедные слои населения и граждане со средними доходами. Понятно, есть и те, кто недовольны. По моему мнению, нужно радоваться, что для богатых не установили ставку на уровне 50%, как обещали. В некоторых государствах такая практика действительно существует", – говорит Ольга Сорокина.

О том, что предлагаемые изменения Минфина по НДФЛ не коснутся широкого круга людей, говорит и кандидат экономических наук, финансовый директор компании "Арсал" Артем Поломошнов. Кроме того, введение дифференцированных налоговых ставок в обществе поддерживают.

"Запрос на такое налогообложение существует. У нас любят, чтобы более обеспеченные слои населения несли повышенную нагрузку. Поэтому это нововведение отражает настроение общества. Такая мера позволит повысить доходы бюджета, но как общее повышение налогов не будет способствовать росту экономики", – подчеркивает кандидат экономических наук.

Часть доходов обеспеченных граждан, которым предстоит платить по максимальному "тарифу", может уйти в тень, говорит Поломошнов. Более того, деньги будут выводить из страны, так как фискальные органы научились отслеживать официальные доходы и расходы граждан.

"Тратить средства, с которых не был заплачен налог, опасно. Поэтому обеспеченные люди будут выводить эти доходы из страны, используя разные механизмы либо оставляя изначально доходы за рубежом. Например, часть выручки от экспортных операций", – прогнозирует Артем Поломошнов.

Алтайский край, как и другие регионы, сейчас испытывает дефицит рабочих рук. Чтобы найти сотрудников, компании повышают заработные платы. Но эта положительная динамика может оборваться из-за повышения НДФЛ в 2025 году: издержки у работодателей существенно увеличатся, что спровоцирует новые проблемы, говорит кандидат экономических наук.

"Это может спровоцировать более активное использование "серых" схем выплаты зарплаты либо повышение стоимости выпускаемой продукции", – объясняет финансовый директор компании "Арсал".

Минимальное социальное напряжение

Весь пакет изменений направлен на повышение налоговой базы. При этом основной объем поступлений (1,6 трлн рублей) государство рассчитывает получить не от граждан, а все-таки от бизнеса: налог на прибыль увеличится с 20 до 25%. На этот шаг власти пошли, так как основной источник доходов – сырьевой экспорт (нефть, газ, металл) – стал давать серьезные сбои, говорит доцент кафедры экономики и финансов Алтайского филиала Финансового университета при Правительстве РФ Анатолий Ижболдин-Кронберг.

"Наибольший фискальный эффект даст повышение налога на прибыль до 25%. На данном этапе реформы выбраны те источники, которые вызовут минимальное социальное напряжение, так как касаются прямых налогов, а не косвенных. Отличие последних в том, что они непосредственно включаются в цену и поэтому наиболее проинфляционные", – объяснят Ижболдин-Кронберг.

Прямыми налогами облагаются доходы и имущество физических и юридических лиц. Они тоже влияют на цены, но происходит это не одномоментно, а с временным лагом. Инфляционный эффект проявится минимум через 1,5-2 года, с учетом того, что новации вступят силу с 1 января 2025 года, считает эксперт. Но эти последствия от увеличения налога на прибыль значительно меньше влияют на цены товара и инфляцию, нежели акцизный налог, объясняет эксперт.

У повышения налога на прибыль даже есть свои плюсы, считает Анатолий Ижболдин-Кронберг: с 1 января 2025 года в России откажутся от использования оборотных сборов, таких как экспортные пошлины, привязанные к курсу доллара. При этом, по его словам, компании, которые вкладываются в развитие инноваций, будут платить налог с понижающим коэффициентом. А для инвесторов, успевших войти в проекты, условия сотрудничества останутся прежними, включая налоговые льготы по НДС.

"Совокупное влияние налоговых изменений можно рассматривать как позитивное. Не будет суперфискальной нагрузки, которую можно было бы ожидать, и самое главное, она сбалансированная. Минфин прекрасно понимает, если его предложения были бы слишком суровыми для бизнеса, можно было получить отрицательные экономические последствия", – говорит доцент кафедры экономики и финансов.

Артем Поломошнов отмечает, что Минфин предусмотрел возможность получения инвестиционного вычета для компаний. Оформить его можно будет на капитальные расходы, понесенные в рамках инвестпроектов. К льготам относится и увеличение с 1,5 до 2 повышающего коэффициента по расходам на НИОКР – налогов такие компании будут платить меньше. Но в общей массе для бизнеса повышение НДС сразу на 5% все-таки будет очень чувствительным, отмечает эксперт.

Крупный бизнес вытеснит малый

В предпринимательской среде с тревогой обсуждают еще одно нововведение, которое затронет тех, кто работает по упрощенной системе налогообложения (УСН). Для компаний, которые зарабатывают более 60 млн руб. в год, помимо налоговых сборов, придется также платить НДС. По мнению Ольги Сорокиной, малый бизнес ощутит от реформы самое негативное влияние. У небольших предприятий отбивают всякий стимул расти и развиваться.

"Сейчас, когда предприятие достигает лимита по УСН, оно попадает на общую налоговую систему, связанную с выплатой НДС. Налоговая нагрузка вырастает на порядок. По сути, она съедает у предпринимателя практически все доходы, связанные с ростом его бизнеса. Если анализировать по Алтайскому краю, у нас практически нет среднего бизнеса с оборотом около 1 млрд. Их порядка 1%. Мизерная доля предприятий, которые могут вырасти из малого бизнеса в крупный. А станет еще хуже. Доля малого бизнеса уменьшится, и весь рынок займет крупный бизнес. Думаю, он значительно меньше пострадает из-за повышения налога на прибыль", – высказывает свое мнение Сорокина.

При этом Ольга говорит, что на фоне общих изменений, пока другие переживают и плачут, всегда находятся те, кто начинает более активно шевелиться, завоевывает новые рынки и вытесняют конкурентов.

"Предприниматели, которые уже закалены предыдущими кризисами, выстоят. Но если говорить об общей массе, все-таки малый бизнес – это неопытные предприниматели, люди, которые не знают, что их ждет, они начинают свое дело, не имея понятия, насколько дорого платить налоги. Поэтому общая доля бизнеса будет снижаться", – считает Ольга Сорокина.

Сейчас налоговая нагрузка на "упрощенцев" существенно ниже, чем на остальных видах режимов, поэтому им грех жаловаться, уточняет Ижболдин-Кронберг. Более того, это привело к появлению схем дробления бизнеса, когда предприятия одного и того же владельца, работающие на одном и том же рынке, оформляются как отдельные юрлица и переводятся на УСН. Для бизнеса, который готов отказаться от схем дробления, будет предусмотрена амнистия.

"Если предприниматель добровольно откажется от дробления с 2025 года, то неоплаченные налоги, пени и штрафы за 2022-2024 годы в связи с применением таких схем взыскиваться не будут. Глубина налоговых расследований – три года, то есть тем, кто использовал дробление до 2022 года, но потом отказался, беспокоиться не о чем", – рассказывает эксперт.

Анатолий Ижболдин-Кронберг отмечает, что на УСН в России работают только 3,2% предпринимателей, у которых выручка превышает 60 млн рублей. Поэтому большинство из них изменения обойдут стороной. У тех, кого это все-таки затронет, налоговая нагрузка серьезно возрастет.

Ольга Сорокина по вопросу амнистии не столь оптимистична и говорит, что здесь есть подводные камни.

"Появившееся определение "дробление" должно быть сформулировано настолько понятно и прозрачно, чтобы не возникало различных его трактовок, а мораторий на такие проверки быть наложен немедленно. Сейчас из текста законопроекта следует, что амнистии подлежат только решения, не вступившие в силу. На мой взгляд, для реальной борьбы с дроблением нужно, чтобы амнистия за 2022-2024 годы распространялась на все случаи и без привязки к успешно пройденным проверкам в 2025-2026 годах", – говорит Ольга Сорокина.

Дробление бизнеса и "серые" схемы

Ольга Сорокина считает, что предприниматели, оказавшиеся в непростых условиях, будут вынуждены искать альтернативные решения: еще больше дробиться, несмотря на усиление налогового контроля. Кроме того, может произойти отток бизнеса в регионы, которые сейчас предоставляют льготы по УСН, так называемые налоговые оазисы, где ставки начинаются от 1%. Например, они действуют в Удмуртии, Калмыкии, Чечне, Мордовии, Бурятии, Астрахани, Кургане. Чтобы получить более выгодные условия, компании могут сменить адрес регистрации.

"Активизируются и "серые" схемы, когда фирмы продают свою продукцию за наличку, чтобы не декларировать выручку. Так они уменьшают налог на прибыль. Грубо говоря, опять будет расти процесс обналичивания. Я не исключаю, что для УСН 6% появление НДС при выручке более 60 млн рублей может даже стать выгодным, но это будет точечно. Те, кто работают на "упрощенке" (доходы минус расходы), находятся в гораздо более негативной ситуации", – предполагает директор бухгалтерской компании.

По мнению Артема Поломошнова, внедрение НДС в случае применения УСН повлечет повышение налоговой нагрузки для менее обеспеченных слоев населения.