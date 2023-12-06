Алтайские бойцы СВО продолжают получать помощь из региона

Ее отправляют через "Единую Россию"

06 декабря 2023, 17:30, ИА Амител

Отправка гуманитарной помощи / Фото: пресс-служба "Единой России"

Автомобили, техника, оборудование и посылки – из Барнаула ушла очередная партия гуманитарного груза в зону СВО для алтайских бойцов. Ее отправило региональное отделение "Единой России". Всего же в 2023 году из региона доставили грузов для участников специальной военной операции и в подшефный район ЛНР. Только на отправку потратили 10 млн рублей, сообщили в пресс-службе партии.

Груз, который скоро прибудет в Луганск и Донецк, где их заберут военнослужащие, формировали волонтеры движения "Добрая воля 22", отправку организовали за счет средств Алтайского фонда поддержки регионального сотрудничества и развития. Средства сюда перечисляют крупные предприятия края, предприниматели, депутаты и все неравнодушные жители, рассказал зампредседателя Алтайского краевого Законодательного собрания, региональный координатор рабочей группы по вопросам СВО Денис Голобородько.

"Нам и волонтерам регулярно поступают различные заявки от наших бойцов, стараемся помочь по мере возможности. У нас налажено эффективное взаимодействие с разными общественными объединениями. В сборе груза участвуют волонтеры, активисты из городов и районов края. А главное, очень важно, что мы отправляем помощь адресно. Всегда получаем обратную связь от наших ребят", – сказал депутат.

Отправка гуманитарной помощи / Фото: пресс-служба "Единой России"

За последние полгода при участии "Единой России" отправили 12 фур с гуманитарной помощью в Славяносербский район ЛНР. А вместе с волонтерами и общественниками для военнослужащих на передовую отправлено более 40 автомобилей, а также техника, оборудование, снаряжение и многое другое.

По словам организатора сообщества помощи добровольцам "Добрая воля 22" Инны Руш, к сбору посылок подключается все больше участников. В этот раз для бойцов различных подразделений отправили шесть автомобилей, запчасти, технику и оборудование, а также личные посылки, мед, сухпайки и многое другое. Помощь в погрузке оказали курсанты военной кафедры АлтГТУ, а также "Молодая гвардия Единой России".

Всего с начала 2023 года на счет Алтайского фонда поддержки регионального сотрудничества и развития поступило более 20 млн рублей. Все они потрачены на поддержку алтайских бойцов в зоне СВО и помощь членам их семей.