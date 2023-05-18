Алтайские депутаты-единороссы проверили капремонт сельской школы

Учебное заведение в Павловском районе посетили главный алтайский единоросс Александр Романенко и его коллега по парламенту

18 мая 2023, 16:30, ИА Амител

Александр Романенко и Анатолий Вытоптов / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

Глава регионального отделения "Единой России", председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания Александр Романенко и депутат краевого парламента, единоросс Анатолий Вытоптов оценили проходящий в Арбузовской школе капремонт. Они прибыли в Павловский район 17 мая.

Работы в школе, где учатся 109 детей, идут с марта. Ремонт тут стал возможен благодаря федеральной программе "Модернизация школьных систем образования". Учебное заведение получило из бюджета, в том числе и краевого, 60 млн рублей.

На эти деньги тут утеплят крышу и стены, обновят вентиляцию, отопление, водоснабжение, канализацию, электропроводку. Ремонт ждёт внутренние помещения, фасад и отмостку.

А еще здесь появится актовый зал, которого в школе не было. По словам директора Светланы Саблиной, обустроят и Центр детских инициатив.

В школу закупят компьютеры, оборудование для лабораторий по биологии, химии, физике, мебель для школы. Кстати, на это потратят 6,3 млн рублей. Контроль за работами ведут родители и единороссы.









Оценка капремонта в арбузовской школе / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

Александр Романенко напомнил, что в 2023 году в Алтайском крае по этой программе капитально отремонтируют 27 школ. В 10 из них работы стартовали в прошлом году и завершатся к началу нового учебного года. Из федерального бюджета на эти цели выделено 1,2 млрд рублей, ещё 500 млн рублей – из краевого бюджета.

"Проектно-сметная документация готовилась заранее. После начала демонтажа и подготовки к ремонту во всех школах появилась необходимость в проведении работ, которые не были предусмотрены сметами. Деньги на это будут дополнительно выделены после корректировки краевого бюджета на предстоящей сессии Алтайского краевого Законодательного Собрания", – добавил Романенко.

Напомним, федеральная программа "Модернизация школьных систем образования" появилась по инициативе "Единой России" при поддержке президента Владимира Путина. Единороссы вместе с родительской общественностью контролируют качество и соблюдение сроков капитального ремонта в школах в рамках партийного проекта "Новая школа" и реализации народной программы "Единой России".