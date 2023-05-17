В 2023 году в крае введут в эксплуатацию четыре школы на 1680 мест

17 мая 2023, 08:44, ИА Амител

Школа / Фото: amic.ru

Шесть школ на 2090 мест строится в Алтайском крае в 2023 году. Возведение одной школы уже завершено. Кроме того, капитальный ремонт в этом году проведут в 27 общеобразовательных учреждениях, а четыре новые школы введут в эксплуатацию. Об этом рассказала министр образования и науки Алтайского края Светлана Говорухина на онлайн-конференции 16 мая.

По словам Говорухиной, сейчас в регионе школы строятся в селе Покровка Родинского района (на 90 мест), в селе Власиха Барнаула (на 400 мест), в селе Повалиха Первомайского района (на 360 мест), в селе Шарчино Тюменцевского района (на 140 мест) и в микрорайоне Спутник Барнаула (на 550 мест). Также уже закончилось строительство школы в селе Тальменка Тальменского района на 550 мест. Сейчас учреждение получает лицензию на право вести образовательную деятельность, отметила Говорухина.

Всего в 2023 году введут в эксплуатацию четыре школы общей мощностью 1680 мест. Они откроются в Барнауле (на 550 мест), в селе Боровиха Первомайского района (на 550 мест), в селе Ларичиха Тальменского района (на 360 мест) и в селе Орлово Немецкого национального района (на 220 мест).

Кроме того, в 2023 году в 27 школах края будет проведён капитальный ремонт по программе "Модернизация школьных систем образования", отметила Светлана Говорухина. 10 из них – переходящие с 2022 года.