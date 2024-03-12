Алтайские депутаты намерены облегчить жизнь сельскому турбизнесу
Соответствующий законопроект в регионы направила Госдума
12 марта 2024, 11:26, ИА Амител
Депутаты АКЗС рассмотрят законопроект, расширяющий возможности для сельского туризма. Документ направили в регионы перед первым чтением для дачи отзывов, сообщает пресс-служба парламента.
Сейчас по закону деятельность по оказанию услуг в сфере сельского туризма осуществляют только сельхозтоваропроизводители. В документе подчеркивается, что у предпринимателя должен быть соответствующий вид экономической деятельности.
"Законопроектом предлагается расширить понятие "сельский туризм" и дать предпринимателям право оказывать такие услуги без ограничения по виду деятельности", – отметил глава комитета АКЗС по промышленности, предпринимательству и туризму Владимир Семенов.
По словам депутата, поправки в закон важны для Алтайского края, поскольку помогают расширить возможности по развитию сельских территорий и предпринимательства на селе.
Всего, по данным регионального управления по развитию туризма и курортной деятельности, в регионе функционируют около 270 гостевых домов, в которых ежегодно отдыхают до 100 тысяч человек.
Опрос среди депутатов проводят до 15 марта. Затем результаты направят в Госдуму.
16:08:12 12-03-2024
Кому вперся этот туризм...