Катастрофа и ужас. Депутаты АКЗС призывают разобраться с пансионатами-"концлагерями"

Некоторые дома престарелых содержат стариков в ужасных условиях. О них депутаты АКЗС рассказали друг другу на сессии 29 февраля

29 февраля 2024, 15:33, Анастасия Чебакова

28-я сессия АКЗС / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Депутаты Алтайского Заксобрания обратятся в Госдуму с просьбой ввести лицензии для частных пансионатов. По словам парламентариев, многие недобросовестные владельцы домов-интернатов, не имея лицензии, часто содержат стариков в ужасных условиях: в полной антисанитарии, при отсутствии гигиены и даже еды. Введение лицензирования позволит государству контролировать эту деятельность и навести в ней порядок, считают народные избранники. Вопрос депутаты АКЗС обсуждали на сессии 29 февраля. Рассказываем подробнее.

"В пансионаты приходится прорываться с боем"

Обращение депутатам презентовала глава "социального" комитета парламента Ирина Солнцева. По ее словам, большинство частных владельцев пансионатов при регистрации намеренно не указывают этот вид деятельности (по уходу за пенсионерами), чтобы избежать проверок.

При этом включение в реестр, который дает надзорным органам право проводить проверки, происходит добровольно. Все это дает мрачную картину.

"В недобросовестных частных интернатах самые уязвимые категории оказываются в антисанитарных условиях, ежегодно происходят трагические события. В отдельных случаях соцуслуги могут оказываться в частных домах, и попасть туда без приглашения невозможно. Аппарат уполномоченного [по правам человека] иногда с боем прорывается в некоторые частные интернаты. Мы тоже их посещали, но двери были открыты только у тех, кто работает на совесть", – описала ситуацию депутат.

Справка:

По словам Солнцевой, сегодня лицензированию подлежат полсотни видов деятельности, в том числе экономическая, педагогическая и другие. Однако социальные услуги по оказанию помощи престарелым не подлежат проверке – их исключили из списка несколько лет назад.

Поэтому депутаты решили обратиться в Госдуму. Ранее просьбы рассмотреть законопроект в АКЗС неоднократно поступали от регионального ГУ МЧС.

Бизнес на старости

Проблема ухода за стариками в домах престарелых, судя по заседанию, задела за живое большинство депутатов. Многие из них сами бывали в таких учреждениях и видели, что там происходит. И сочли нужным на сессии поделиться впечатлениями с другими коллегами.

"Мы были в доме-интернате под Топчихой, ужас, что там увидели: штабелями лежат люди, нет минимальных условий, полнейшая вонь, которая не выветривается. Люди сами за собой пытаются убирать, при этом еле-еле передвигаясь", – рассказал Арцибашев.

По его мнению, ответственность по уходу за людьми, "оставшимися без денег и родственников", должно взять на себя государство. Оно должно создавать приюты, которые позволят пожилым "достойно закончить жизнь", заключил депутат.

Депутат-единоросс Сергей Писарев подчеркнул, что частные дома престарелых работают, прежде всего, ради прибыли. И не все примеры добросовестные.

"Когда к нам обращаются люди, что в учреждении, где находятся лежачие старики, нет пожарной сигнализации, а сотрудники работают вахтовым методом, приезжая из других городов и оставляя дом-интернат на неделю… Люди находятся в жутком состоянии. Я рассказываю не сказки, это конкретный пример – его рассказал мне человек, которого наняли быть руководителем такого частного предприятия. Когда он посмотрел, чем кормят людей, какие и куда уходят деньги, он понял, что это катастрофа. Этот бизнес бывает очень и очень нечестным", – поделился Писарев.

Депутат Надежда Дрюпина тоже решила поделиться опытом посещения пансионата в Рубцовске, который оказался в центре скандала в августе 2022 года.

"То, что там происходило, не поддается никакой оценке: это ужас. Руководство знало, что придет прокурорская проверка, но у них не было никаких продуктов, кроме восьми упаковок почерневшего куриного фарша, одежды у пенсионеров, шкафчиков для хранения одежды. Даже мужчины не выдерживали того, что они видели", – рассказала депутат.



Старики останутся на улице

Введение лицензий для домов престарелых может привести к закрытию многих учреждений, оказывающих услуги по уходу за стариками, отметила социалистка Людмила Суслова. По ее словам, сегодня в регионе в соответствующих учреждениях содержится около двух тысяч человек.

"Думать о том, что их заберут дети, – это неправильно. Ответственные дети и сегодня не сдадут родителей в дом-интернат. Введение лицензирования ничего не даст, но многие старики из-за этого останутся на улице", – считает депутат.

Изменить ситуацию можно, по ее мнению, если государство будет софинансировать этот вид деятельности. Такой опыт уже есть в других регионах, заверила социалистка.

Условия содержания в некоторых пансионатах возмутили и единоросса Александра Лазарева. Он тоже выразил опасения, что мера приведет к резкому ограничению числа приютов, и предложил работать над законом детально.