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Алтайские депутаты намерены защитить учителей от оскорблений

Предполагается, что мера позволит повысить авторитет профессии

26 февраля 2024, 16:26, ИА Амител

Школьный урок / Фото: unsplash.com
Школьный урок / Фото: unsplash.com

Депутаты Алтайского Заксобрания рассмотрят законопроект, закрепляющий право педагогов на защиту от оскорблений. Проект закона размещен на сайте АКЗС.

Поправки связаны с динамикой федерального законодательства. Документ внес на рассмотрение депутатам глава региона Виктор Томенко.

Законопроектом предлагается закрепить за педагогами право "на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности".

Предполагается, что все эти меры должны повысить авторитет профессии педагога. Документ рассмотрят на сессии 29 февраля.

Фото из личного архива Александра Волобуева

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акзс депутат

Комментарии 23

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Гость

17:36:37 26-02-2024

Давно пора!

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Дарья

18:38:38 26-02-2024

А детей от учителей как защищать ?

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Гость

18:46:40 26-02-2024

Дарья (18:38:38 26-02-2024) А детей от учителей как защищать ?... Скоро некому будет учить! Это не пустые слова! Пенсионеры не вечны,а молодежь не торопится идти в школу. А те ,кто приходят, яжемамы тут же из школы выживают.

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Гость

05:59:19 27-02-2024

Дарья (18:38:38 26-02-2024) А детей от учителей как защищать ?... Яжемама Дарья?

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гость

13:13:49 27-02-2024

Дарья (18:38:38 26-02-2024) А детей от учителей как защищать ?... Камеры нужны в классах, хоть по желанию учителей, узнают тогда родители многое о своих детях. Учителям нужно пойти навстречу - разрешить в классе устанавливать камеры.

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Гость

19:13:46 26-02-2024

А до этого у них такого права не было что ли?

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Гость

19:55:54 26-02-2024

А разве указанные права не закреплены для всех без исключения граждан в конституции? И в КоАП уже есть статья об оскорблении. Для чего требуется плодить вторичные законы?

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Гость

20:36:35 26-02-2024

Гость (19:55:54 26-02-2024) А разве указанные права не закреплены для всех без исключени... Им деньги доплачивает за каждый принятый закон, вот они и стараются вдруг выстрелит.

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гость

21:28:40 26-02-2024

Гость (19:55:54 26-02-2024) А разве указанные права не закреплены для всех без исключени... так там много что написано,вот только исполнение очень хромает

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Alex

01:00:07 27-02-2024

Закреплено, но в советское время учитель был всегда прав и отношение было к ним нормальное. Затем все поменялось, хоть и закреплено, ученик всегда прав иже с ним яжмать, яжпап. Не важно что говорит учитель, он все равно ВИНОВЕН! Возможно поэтому (и не только) молодежь не очень рвется в учителя.
По поводу что "Им деньги доплачивает за каждый принятый закон" - сомневаюсь, кого Вы выбрали, то и получили.

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Внимательный из Б

23:58:08 26-02-2024

Защитите учителей от агрессивных родителей! 40 школа, 10 класс, постоянно прибегают родители на разборки, почему их дитятке поставили 3ку?! Сметают с пути охрану, угрожают учителями

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Гость

00:48:28 27-02-2024

А кто детей защищает от оскорблений учителями? Учитель спокойно называет детей «Сволочи», Потом в свой адрес и получает «оскорбления»… всё не просто так

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Гость

06:06:10 27-02-2024

Гость (00:48:28 27-02-2024) А кто детей защищает от оскорблений учителями? Учитель споко... Это значит, что дети хулиганят . Вам нужно воспитывать детей. Все не просто так.

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Гость

08:02:37 27-02-2024

Гость (06:06:10 27-02-2024) Это значит, что дети хулиганят . Вам нужно воспитывать дете...
там родителей нужно сначала воспитать.

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Alex

22:24:36 27-02-2024

Гость (08:02:37 27-02-2024)
там родителей нужно сначала воспитать. ... Увы, они уже не дети, и это до скончания их жизни. Возможно предлагаемым законом уменьшат пыл этих яжродителей.

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Гость

15:28:24 27-02-2024

Гость (00:48:28 27-02-2024) А кто детей защищает от оскорблений учителями? Учитель споко... Все хороши...

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Alex

22:57:05 27-02-2024

Гость (00:48:28 27-02-2024) А кто детей защищает от оскорблений учителями? Учитель споко... Допускаю, что такое возможно, но это следствие, а причина кроется, мягко говоря, в неуважении к учителям. Они вынуждены уходить с этой работы, но кто-то должен учить детей. У администрации выбора-то нет, приходиться брать людей, среди которых ИНОГДА, попадаются
морально не уравновешанные, к сожалению.

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Гость

03:15:56 27-02-2024

Витя, в чем смысл законопроекта? Обязать людей соблюдать ранее принятые законы? Разве у преподавателей, как впрочем и ВСЕХ остальных людей, этих прав ранее не было?

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Гость2

05:46:17 27-02-2024

Не хватает учителей, врачей, полицейских. Что то не так.

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Гость

07:51:10 27-02-2024

Ребёнок учится тому, что видит у себя в дому.
Родители - пример ему...

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Гость

08:48:44 27-02-2024

А сейчас у нас в стране что? Никакого правопорядка , закона НЕТ , полная анархия и беспредел что надо ещё законы напридумывать ?!

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Гость

13:08:54 27-02-2024

Законопроектом предлагается закрепить за педагогами право "на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности". Выходит, если бы не благодетель Томенко, то вообще извели учителей,как вид?

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Alex

23:13:20 27-02-2024

Гость (13:08:54 27-02-2024) Законопроектом предлагается закрепить за педагогами право "н... Ну не извели бы, но уровень образования спрятался бы за плинтус. Благоденствие не причем, язвить-то не надо, Томенко просто ставит вопрос и попытается решить его законодательно, и правильно делает.

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