Алтайские депутаты намерены защитить учителей от оскорблений
Предполагается, что мера позволит повысить авторитет профессии
26 февраля 2024, 16:26, ИА Амител
Школьный урок / Фото: unsplash.com
Депутаты Алтайского Заксобрания рассмотрят законопроект, закрепляющий право педагогов на защиту от оскорблений. Проект закона размещен на сайте АКЗС.
Поправки связаны с динамикой федерального законодательства. Документ внес на рассмотрение депутатам глава региона Виктор Томенко.
Законопроектом предлагается закрепить за педагогами право "на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности".
Предполагается, что все эти меры должны повысить авторитет профессии педагога. Документ рассмотрят на сессии 29 февраля.
17:36:37 26-02-2024
Давно пора!
18:38:38 26-02-2024
А детей от учителей как защищать ?
18:46:40 26-02-2024
Дарья (18:38:38 26-02-2024) А детей от учителей как защищать ?... Скоро некому будет учить! Это не пустые слова! Пенсионеры не вечны,а молодежь не торопится идти в школу. А те ,кто приходят, яжемамы тут же из школы выживают.
05:59:19 27-02-2024
Дарья (18:38:38 26-02-2024) А детей от учителей как защищать ?... Яжемама Дарья?
13:13:49 27-02-2024
Дарья (18:38:38 26-02-2024) А детей от учителей как защищать ?... Камеры нужны в классах, хоть по желанию учителей, узнают тогда родители многое о своих детях. Учителям нужно пойти навстречу - разрешить в классе устанавливать камеры.
19:13:46 26-02-2024
А до этого у них такого права не было что ли?
19:55:54 26-02-2024
А разве указанные права не закреплены для всех без исключения граждан в конституции? И в КоАП уже есть статья об оскорблении. Для чего требуется плодить вторичные законы?
20:36:35 26-02-2024
Гость (19:55:54 26-02-2024) А разве указанные права не закреплены для всех без исключени... Им деньги доплачивает за каждый принятый закон, вот они и стараются вдруг выстрелит.
21:28:40 26-02-2024
Гость (19:55:54 26-02-2024) А разве указанные права не закреплены для всех без исключени... так там много что написано,вот только исполнение очень хромает
01:00:07 27-02-2024
Закреплено, но в советское время учитель был всегда прав и отношение было к ним нормальное. Затем все поменялось, хоть и закреплено, ученик всегда прав иже с ним яжмать, яжпап. Не важно что говорит учитель, он все равно ВИНОВЕН! Возможно поэтому (и не только) молодежь не очень рвется в учителя.
По поводу что "Им деньги доплачивает за каждый принятый закон" - сомневаюсь, кого Вы выбрали, то и получили.
23:58:08 26-02-2024
Защитите учителей от агрессивных родителей! 40 школа, 10 класс, постоянно прибегают родители на разборки, почему их дитятке поставили 3ку?! Сметают с пути охрану, угрожают учителями
00:48:28 27-02-2024
А кто детей защищает от оскорблений учителями? Учитель спокойно называет детей «Сволочи», Потом в свой адрес и получает «оскорбления»… всё не просто так
06:06:10 27-02-2024
Гость (00:48:28 27-02-2024) А кто детей защищает от оскорблений учителями? Учитель споко... Это значит, что дети хулиганят . Вам нужно воспитывать детей. Все не просто так.
08:02:37 27-02-2024
Гость (06:06:10 27-02-2024) Это значит, что дети хулиганят . Вам нужно воспитывать дете...
там родителей нужно сначала воспитать.
22:24:36 27-02-2024
Гость (08:02:37 27-02-2024)
там родителей нужно сначала воспитать. ... Увы, они уже не дети, и это до скончания их жизни. Возможно предлагаемым законом уменьшат пыл этих яжродителей.
15:28:24 27-02-2024
Гость (00:48:28 27-02-2024) А кто детей защищает от оскорблений учителями? Учитель споко... Все хороши...
22:57:05 27-02-2024
Гость (00:48:28 27-02-2024) А кто детей защищает от оскорблений учителями? Учитель споко... Допускаю, что такое возможно, но это следствие, а причина кроется, мягко говоря, в неуважении к учителям. Они вынуждены уходить с этой работы, но кто-то должен учить детей. У администрации выбора-то нет, приходиться брать людей, среди которых ИНОГДА, попадаются
морально не уравновешанные, к сожалению.
03:15:56 27-02-2024
Витя, в чем смысл законопроекта? Обязать людей соблюдать ранее принятые законы? Разве у преподавателей, как впрочем и ВСЕХ остальных людей, этих прав ранее не было?
05:46:17 27-02-2024
Не хватает учителей, врачей, полицейских. Что то не так.
07:51:10 27-02-2024
Ребёнок учится тому, что видит у себя в дому.
Родители - пример ему...
08:48:44 27-02-2024
А сейчас у нас в стране что? Никакого правопорядка , закона НЕТ , полная анархия и беспредел что надо ещё законы напридумывать ?!
13:08:54 27-02-2024
Законопроектом предлагается закрепить за педагогами право "на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности". Выходит, если бы не благодетель Томенко, то вообще извели учителей,как вид?
23:13:20 27-02-2024
Гость (13:08:54 27-02-2024) Законопроектом предлагается закрепить за педагогами право "н... Ну не извели бы, но уровень образования спрятался бы за плинтус. Благоденствие не причем, язвить-то не надо, Томенко просто ставит вопрос и попытается решить его законодательно, и правильно делает.