Алтайский депутат через два месяца уволился из школы, где получал 13 тысяч рублей
За почти два месяца он получил 33 тысячи рублей. "Выручка" ушла на подарки родным и поездку в Москву
19 января 2024, 13:40, ИА Амител
23-летний депутат АКЗС Александр Волобуев, устроившийся осенью 2023 года на работу в школу, уволился. Об этом молодой политик рассказал amic.ru.
Напомним, Волобуев устроился работать географом в барнаульскую школу № 10 в ноябре прошлого года. Тогда он сообщал, что ему "как депутату выпал хороший шанс на себе испытать, что такое быть российским учителем". 26 декабря стал последним рабочим днем начинающего парламентария. Таким образом, в школе депутат проработал чуть меньше двух месяцев.
Как сообщил Волобуев amic.ru, изначально он не планировал работать учителем на постоянной основе – получил предложение временно закрыть вакантное место, которое образовалось после увольнения педагога, объяснил он.
В день политик проводил от трех до пяти уроков, в неделю нагрузка составила около 17 часов.
"Я отвел 123 урока, не считая надомников. Получил около 33 тысяч рублей с учетом отпускных, доплат и прочего. Если разбить на месяцы, зарплата составила 13 тысяч", – поделился собеседник.
Заработанные в школе деньги молодой коммунист потратил на подарки родным и поездку в Москву. Признается, что этого хватило.
"Внутрянкой" работы учителем депутат активно делился в соцсетях. После заметки, где он рассказал о своей зарплате, комитет по образованию даже проводил проверку, рассказал собеседник. Однако в школе заверили, что тот получил столько, "сколько положено".
Неприятным сюрпризом для политика стала и дисциплина "подопечных". "Болтали на уроке, не слушались, сидели в телефонах", – пояснил Александр.
"Молодые учителя воспринимаются учениками не как те, кто может чему-то научить, а как новые знакомые, с которыми можно поугарать, поболтать, отвлечься от каких-то забот", – жаловался депутат в телеграм-канале.
Несмотря на "ложку дегтя", преподавать ему понравилось, признался Волобуев, и опыт работы в школе оставил "положительные впечатления". Он даже не против снова испытать роль педагога, правда, при условии, что нагрузки будет значительно меньше.
13:48:59 19-01-2024
"Получил опыт работы в школе". Странно, во время обучения будущий педагог разве не проходил практику? Или это сейчас не практикуется.
20:42:35 19-01-2024
Опыт получают всю жизнь
13:58:08 19-01-2024
13 т.р. в месяц. Почему же не идут учителя в школу?
13:59:55 19-01-2024
Говорит, что ему 13 тыс. в месяц хватило на всё? Это покушать, одеться, обуться, жильё (снять или ипотека), коммуналка, кино, театр, транспорт, подарки, в Москву сгонять. Точно в рублях получал? Не в долларах 13 тыс/месяц ???
14:12:50 19-01-2024
Гость (13:59:55 19-01-2024) Говорит, что ему 13 тыс. в месяц хватило на всё? Это покушат... "Заработанные в школе деньги молодой коммунист потратил на подарки родным и поездку в Москву. " На булавки он зп потратил. А жить ему, думается, и так есть на что.
20:49:14 19-01-2024
Гость (13:59:55 19-01-2024) Говорит, что ему 13 тыс. в месяц хватило на всё? Это покушат... "Заработанные в школе деньги молодой коммунист потратил на подарки родным и поездку в Москву". И только. У него есть другой доход.
14:21:34 19-01-2024
Испытал на своем опыте, что значит жить на учительскую алтайскую зарплату. Молодец, значит, должны быть предложения, инициативы у депутата, как исправить это. Вот бы ему выступить по этому вопросу в Госдуме, а то наши парламентарии вообще жизни не знают
14:29:45 19-01-2024
гость (14:21:34 19-01-2024) Испытал на своем опыте, что значит жить на учительскую алтай... Вы статью почитайте. Он на нее не жил. Он зп спустил на подарки и поездку. Развлекся, теперь будет козырять тем, что в школе работал. Зачем ему что-то там менять? Он же не жил на эту зп и жить не планировал.
14:23:18 19-01-2024
Ну 13 тысяч хоть на коммуналку хватит, на продукты надо за кредитом идти
14:24:19 19-01-2024
не поняла.... "проработал меньше двух месяцев", читаем далее - получил 33 тысячи, если разбить на месяцы - 13 тысяч в месяц... это так считают деньги в АКЗС???? ХА-ХА-ХА
14:34:39 19-01-2024
гость (14:24:19 19-01-2024) не поняла.... "проработал меньше двух месяцев", читаем далее... Комиссии , откаты, всё должно закладываться
14:36:10 19-01-2024
Хорошо что были "майские указы" и ещё какие-то порочуения по поводу зарплаты. Так бы вообще должен, за опыт остался
14:39:24 19-01-2024
А коммунисты не считают деньги. Они за бюджет не голосуют.
14:44:50 19-01-2024
Проводил уроки, учил надомников, + немного отпускных вошло,верно? И за все это 13 тысяч в месяц? А дети "Болтали на уроке, не слушались, сидели в телефонах",которые,вроде как , запрещены? Что происходит? Такая реальная зарплата у молодых учителей?
14:56:28 19-01-2024
и чего ??? и о чем статья ? Какой то вывод мы должны сделать, или нам так и будут доказывать что средняя зарплата в АК 50 000??? Как можно вообще платить такую зарплату? Человек учился в вузе, или колледже, чтобы копейки зарабатывать потом? Ну давайте и в учителя мигрантов набирать, раз они за копейки готовы работать . ППЦ конечно. С врачами также. зарплата мизерная .
15:23:32 19-01-2024
Странный тип. Работу мечты променял на депутатство.
15:40:45 19-01-2024
23 года и депутат? Опыта работы ноль, вообще везде. Выражения "поугарать" и на 33 тысяч сгонять в Москву и сделать еще подарки родным? Это реально сюр какой то. Это все равно что школьника из за парты посадить в депутатское кресло и млеть о том что он свой человек на своей шкуре уже прошел Крым, рым и медные трубы, зато! не вороватый еще!
16:02:22 19-01-2024
гость (14:24:19 19-01-2024) не поняла.... "проработал меньше двух месяцев", читаем далее... Он уточнял, что 33 тыс это с учётом отпускных (6к) отнимаем получаем 27к на два месяца, соответственно в месяц 13,5 к
16:22:19 19-01-2024
В СССР практикантки получали не больше. И работали примерно столько же 2-3 мес, потом уходили в другие школы уже учителями. А что еще хотят за 17 часов в неделю?
18:28:20 19-01-2024
Гость (16:22:19 19-01-2024) В СССР практикантки получали не больше. И работали примерно ... Возможно и не больше, только социалка бесплатная и цены для людей..
20:01:56 19-01-2024
Гость (16:22:19 19-01-2024) В СССР практикантки получали не больше. И работали примерно ... по 13,5 тысяч?
18:19:32 19-01-2024
Настоящий политик не может позволить себе: 1) работать 2) жить на 13 000руб
19:53:38 19-01-2024
Сегодня очень позитивные новости. Прелесть!