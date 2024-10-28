Алтайские депутаты побывали в Советском районе и обсудили, как его поддержать
Парламентарии посетили муниципалитет в рамках Дня АКЗС
28 октября 2024, 11:00, ИА Амител
25 октября в Советском районе прошел День Алтайского краевого Законодательного собрания (АКЗС). Депутаты и представители правительства региона посетили ключевые предприятия и социально значимые объекты района, чтобы ближе познакомиться с его социально-экономическим потенциалом.
Парламентарии побывали на крупных производственных предприятиях района: на заводе "Алтайская крупа" (агрохолдинг "Гудвилл") и "ПБК Шульгинский".
Также они посетили Сетовскую школу, здание которой требует капитального ремонта. В учебном заведении, построенном в 1978 году и не ремонтировавшемся с тех пор, учатся 96 детей.
Министр образования и науки Алтайского края Светлана Говорухина отметила, что ключевыми задачами являются замена строительных конструкций и инженерных систем. Ремонт планируют начать в 2025 году после завершения закупок и выбора подрядчика.
Председатель АКЗС Александр Романенко подчеркнул важность федеральной программы по модернизации школ и детских садов, которая помогает решать накопившиеся проблемы в Советском районе. Принято решение о ремонте школы в Сетовке и крыши школы в Советском, а также о строительстве детского сада в Шульгином Логе.
Александр Романенко отметил, что совместная работа специалистов АКЗС и правительства Алтайского края с местными властями позволит дать толчок развитию района. Он добавил, что Советскому району предстоит активнее привлекать инвестиции, а также работать по программе поддержки местных инициатив.
"Очевидно, что Советскому району надо помочь. Здесь есть вопросы и по газификации, и по дорожному строительству. Мы все эти вопросы берем в работу и вместе с правительством Алтайского края будем совместно решать их", – подытожил Александр Романенко.
Итоги мероприятий Дня АКЗС в Советском районе подведут на пленарном заседании, где обсудят успехи и задачи района, а также отметят заслуги местных работников.
11:10:32 28-10-2024
Может быть взять его в подшефство как Славяносербский район? Строить дороги, фапы всякие...
11:10:59 28-10-2024
Пока руководство не сменят, хорошего не будет, толчок будет только толчок это который сортир. В районе реально беда, руководство бездарное.
12:58:38 28-10-2024
Иван (11:10:59 28-10-2024) Пока руководство не сменят, хорошего не будет, толчок будет ... Думаете оно в других местах компетентное?Сомневаюсь.Эта система такая,потому и положение примерно одинаковое.
14:16:34 28-10-2024
Иван (11:10:59 28-10-2024) Пока руководство не сменят, хорошего не будет, толчок будет ... Фантазии отставить!