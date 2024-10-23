Награду для многодетных отцов могут ввести в Алтайском крае

Меры поддержки многодетных и одиноких отцов обсудили на рабочей встрече в АКЗС

23 октября 2024, 13:45, ИА Амител

Рабочая встреча Александра Романенко и Сергея Струченко в АКЗС / Фото: Совет отцов при правительстве Алтайского края

Председатель АКЗС Александр Романенко обсудил с главой Совета отцов при правительстве края Сергеем Струченко меры поддержки многодетных и одиноких отцов, сообщили на официальном сайте ведомства.

Сергей Струченко предложил учредить краевую награду для многодетных отцов. Подобную меру уже приняли в Иркутской и Белгородской областях.

Инициативу поддержал Александр Романенко. Также он отметил необходимость выяснить количество одиноких отцов в Алтайском крае. По России в целом их число достигает 600 тыс. человек.