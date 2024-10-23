Награду для многодетных отцов могут ввести в Алтайском крае
Меры поддержки многодетных и одиноких отцов обсудили на рабочей встрече в АКЗС
23 октября 2024, 13:45, ИА Амител
Председатель АКЗС Александр Романенко обсудил с главой Совета отцов при правительстве края Сергеем Струченко меры поддержки многодетных и одиноких отцов, сообщили на официальном сайте ведомства.
Сергей Струченко предложил учредить краевую награду для многодетных отцов. Подобную меру уже приняли в Иркутской и Белгородской областях.
Инициативу поддержал Александр Романенко. Также он отметил необходимость выяснить количество одиноких отцов в Алтайском крае. По России в целом их число достигает 600 тыс. человек.
"Многодетные отцы достойны не меньшего уважения, чем матери. Мы оказываем различные меры социальной поддержки мамам, которые в одиночку воспитывают детей, аналогичная помощь и внимание общества нужны и папам, попавшим в такую ситуацию. Уверен, депутаты АКЗС поддержат предложение учредить специальную награду для многодетных отцов региона", – добавил спикер АКЗС.
14:14:40 23-10-2024
а почему многодетным городскую землю участки не выделяют под застройку а?
16:13:19 23-10-2024
А многодетный отец это от одной жены или от нескольких?
16:27:24 23-10-2024
Ради министра спорта замутили?