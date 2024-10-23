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Награду для многодетных отцов могут ввести в Алтайском крае

Меры поддержки многодетных и одиноких отцов обсудили на рабочей встрече в АКЗС

23 октября 2024, 13:45, ИА Амител

Рабочая встреча Александра Романенко и Сергея Струченко в АКЗС / Фото: Совет отцов при правительстве Алтайского края
Рабочая встреча Александра Романенко и Сергея Струченко в АКЗС / Фото: Совет отцов при правительстве Алтайского края

Председатель АКЗС Александр Романенко обсудил с главой Совета отцов при правительстве края Сергеем Струченко меры поддержки многодетных и одиноких отцов, сообщили на официальном сайте ведомства.

Сергей Струченко предложил учредить краевую награду для многодетных отцов. Подобную меру уже приняли в Иркутской и Белгородской областях.

Инициативу поддержал Александр Романенко. Также он отметил необходимость выяснить количество одиноких отцов в Алтайском крае. По России в целом их число достигает 600 тыс. человек.

"Многодетные отцы достойны не меньшего уважения, чем матери. Мы оказываем различные меры социальной поддержки мамам, которые в одиночку воспитывают детей, аналогичная помощь и внимание общества нужны и папам, попавшим в такую ситуацию. Уверен, депутаты АКЗС поддержат предложение учредить специальную награду для многодетных отцов региона", – добавил спикер АКЗС.

финансы награды Многодетные семьи

Комментарии 3

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Гость

14:14:40 23-10-2024

а почему многодетным городскую землю участки не выделяют под застройку а?

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Гость

16:13:19 23-10-2024

А многодетный отец это от одной жены или от нескольких?

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Гость

16:27:24 23-10-2024

Ради министра спорта замутили?

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