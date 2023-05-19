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Алтайские депутаты попросят правительство РФ расширить "Пушкинскую карту" на зоопарки

Парламентарии намерены обратиться в законодательные органы других регионов с просьбой поддержать инициативу

19 мая 2023, 16:45, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Депутаты АКЗС на ближайшей сессии 25 мая рассмотрят проект обращения в правительство РФ, позволяющий расширить число участников программы "Пушкинская карта", сообщает региональный парламент.

Напомним, в перечень участников "Пушкинской карты" предлагают внести зоопарки и зоосады, чтобы просвещать молодёжь в экологии, истории и других областях.

"Стоит рассмотреть возможность включения зоопарков и зоосадов в программу, поскольку они несут не только развлекательную функцию. Это многофункциональные площадки, которые формируют культурные ценности", – подчеркнула депутат Татьяна Ильюченко.

Парламентарии АКЗС намерены обратиться в законодательные органы других регионов с просьбой поддержать инициативу.

культура акзс Пушкинская карта инициативы

Комментарии 4

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Гость

18:43:01 19-05-2023

Потом их снова поговорят депутаты-автобусники ценники поднять А потом депутаты ЖКХшники будут поговаривают тарифы завысить. И так до бесконечности ..

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Гость

21:41:57 19-05-2023

Мало бюджетных денег наворовали с этой программы?

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NN

06:45:58 20-05-2023

Алтайские депутаты не знакомы с творчеством Пушкина.

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пушкинскую карту - пенсионерам

08:30:47 20-05-2023

Многие пожилые люди не могут себе позволить приобщиться к культуре. Надо инициировать обеспечение пушкинскими картами пенсов. Чтобы могли вместе с внуками посещать музеи, театры и зоопарки.

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