Алтайские депутаты попросят правительство РФ расширить "Пушкинскую карту" на зоопарки
Парламентарии намерены обратиться в законодательные органы других регионов с просьбой поддержать инициативу
19 мая 2023, 16:45, ИА Амител
Депутаты АКЗС на ближайшей сессии 25 мая рассмотрят проект обращения в правительство РФ, позволяющий расширить число участников программы "Пушкинская карта", сообщает региональный парламент.
Напомним, в перечень участников "Пушкинской карты" предлагают внести зоопарки и зоосады, чтобы просвещать молодёжь в экологии, истории и других областях.
"Стоит рассмотреть возможность включения зоопарков и зоосадов в программу, поскольку они несут не только развлекательную функцию. Это многофункциональные площадки, которые формируют культурные ценности", – подчеркнула депутат Татьяна Ильюченко.
Парламентарии АКЗС намерены обратиться в законодательные органы других регионов с просьбой поддержать инициативу.
18:43:01 19-05-2023
Потом их снова поговорят депутаты-автобусники ценники поднять А потом депутаты ЖКХшники будут поговаривают тарифы завысить. И так до бесконечности ..
21:41:57 19-05-2023
Мало бюджетных денег наворовали с этой программы?
06:45:58 20-05-2023
Алтайские депутаты не знакомы с творчеством Пушкина.
08:30:47 20-05-2023
Многие пожилые люди не могут себе позволить приобщиться к культуре. Надо инициировать обеспечение пушкинскими картами пенсов. Чтобы могли вместе с внуками посещать музеи, театры и зоопарки.