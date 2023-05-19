Алтайские депутаты попросят правительство РФ расширить "Пушкинскую карту" на зоопарки

Парламентарии намерены обратиться в законодательные органы других регионов с просьбой поддержать инициативу

19 мая 2023, 16:45, ИА Амител

Фото: amic.ru

Депутаты АКЗС на ближайшей сессии 25 мая рассмотрят проект обращения в правительство РФ, позволяющий расширить число участников программы "Пушкинская карта", сообщает региональный парламент.

Напомним, в перечень участников "Пушкинской карты" предлагают внести зоопарки и зоосады, чтобы просвещать молодёжь в экологии, истории и других областях.

"Стоит рассмотреть возможность включения зоопарков и зоосадов в программу, поскольку они несут не только развлекательную функцию. Это многофункциональные площадки, которые формируют культурные ценности", – подчеркнула депутат Татьяна Ильюченко.

Парламентарии АКЗС намерены обратиться в законодательные органы других регионов с просьбой поддержать инициативу.