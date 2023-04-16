Барнаульский зоопарк предложили включить в программу "Пушкинской карты"

Сергей Писарев отметил, что это поможет просвещению молодёжи в экологии, истории и других областях

16 апреля 2023, 17:17, ИА Амител

Фото: Барнаульский зоопарк

На сессии Молодёжного парламента Алтайского края (МПАК) поддержали идею включения барнаульского зоопарка "Лесная сказка" в программу "Пушкинская карта". Об этом сообщили в пресс-службе АКЗС.

Председатель комиссии МПАК по культуре Алина Бушуева отметила, что зоопарк ежегодно проводит просветительские мероприятия, экскурсии и выставки, так что включение его в программу будет логичным.

Депутат АКЗС, директор барнаульского зоопарка "Лесная сказка" Сергей Писарев заявил, что это поможет просвещению молодёжи в экологии, истории и других областях.

Инициативу направят на проработку в краевое правительство.