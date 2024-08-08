Алтайские депутаты предложили выдавать жилье сиротам даже после их гибели на СВО

Инициатива стала реакцией на реальную ситуацию из Крутихинского района

08 августа 2024, 13:30, ИА Амител

Военнослужащий. Камуфляж / Фото: freepik

Алтайское Законодательно Собрание готовит поправки в федеральный закон "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей". Депутаты предлагают закрепить за участниками специальной военной операции, которые являются детьми-сиротами, право на жилье в случае гибели.

Необходимость такой дополнительной меры защиты действительно есть. И в Алтайском крае, и в других регионах уже были случаи исключение участника СВО из очереди на получение жилья после смерти. Их семьи наследовать это право не могут, пояснил заместитель председателя АКЗС – председатель постоянного комитета по правовой политике и местному самоуправлению Денис Голобородько.

Денис Голобородько / Фото: пресс-служба АКЗС

Такая ситуация как раз сейчас в Крутихинском районе. Мужчина стоял в очереди на квартиру как сирота с 2014 года. В 2023 году ушел служить по контракту в зону СВО. В начале 2024 года погиб. После этого его исключили из числа потенциальных получателей жилья. Супруга обратилась в Региональное жилищное управление с вопросом о том, может ли она наследовать право супруга на положенное ему от государства жилье. Но женщине объяснили, что по закону гибель сироты прекращает его право на жилье, и оно не наследуется.

"Ситуация, к сожалению, не единичная, подобные случаи есть и в других регионах. Конечно, это связано с особенностями законодательства и целевым характером данной меры поддержи. Однако, считаем сложившуюся практику несправедливой, ведь наличие очередности становится причиной того, что военнослужащий не успел реализовать право при жизни. И семьи детей-сирот, отдавших свою жизнь в ходе СВО, имеют моральное право на получение жилья от государства", – отметил Денис Голобородько.

АКЗС предлагает закрепить право наследование за супругой (супругом), не вступившей в повторный брак, и несовершеннолетним детям погибшего (умершего). Парламент направит свои предложения в Совет законодателей при Совете Федерации РФ для получения заключений профильных комитетов, а в дальнейшем – на рассмотрение в Госдуму РФ, добавил депутат.

Кстати, подобная мера в федеральном законе есть. Но касается она пока только членов семей погибших на СВО бывших прокуроров, сотрудников органов ОВД, ФСИН, противопожарной службы и таможенных органов РФ. И в том случае, если они имели право на получение единовременной социальной выплаты на приобретение или строительства жилья.

А в случае с погибшим жителем Крутихинского района решение предложил губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Квартиру жене погибшего и двум его детям купят за счет регионального бюджета.