Алтайские депутаты предложили выдавать жилье сиротам даже после их гибели на СВО
Инициатива стала реакцией на реальную ситуацию из Крутихинского района
08 августа 2024, 13:30, ИА Амител
Алтайское Законодательно Собрание готовит поправки в федеральный закон "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей". Депутаты предлагают закрепить за участниками специальной военной операции, которые являются детьми-сиротами, право на жилье в случае гибели.
Необходимость такой дополнительной меры защиты действительно есть. И в Алтайском крае, и в других регионах уже были случаи исключение участника СВО из очереди на получение жилья после смерти. Их семьи наследовать это право не могут, пояснил заместитель председателя АКЗС – председатель постоянного комитета по правовой политике и местному самоуправлению Денис Голобородько.
Такая ситуация как раз сейчас в Крутихинском районе. Мужчина стоял в очереди на квартиру как сирота с 2014 года. В 2023 году ушел служить по контракту в зону СВО. В начале 2024 года погиб. После этого его исключили из числа потенциальных получателей жилья. Супруга обратилась в Региональное жилищное управление с вопросом о том, может ли она наследовать право супруга на положенное ему от государства жилье. Но женщине объяснили, что по закону гибель сироты прекращает его право на жилье, и оно не наследуется.
"Ситуация, к сожалению, не единичная, подобные случаи есть и в других регионах. Конечно, это связано с особенностями законодательства и целевым характером данной меры поддержи. Однако, считаем сложившуюся практику несправедливой, ведь наличие очередности становится причиной того, что военнослужащий не успел реализовать право при жизни. И семьи детей-сирот, отдавших свою жизнь в ходе СВО, имеют моральное право на получение жилья от государства", – отметил Денис Голобородько.
АКЗС предлагает закрепить право наследование за супругой (супругом), не вступившей в повторный брак, и несовершеннолетним детям погибшего (умершего). Парламент направит свои предложения в Совет законодателей при Совете Федерации РФ для получения заключений профильных комитетов, а в дальнейшем – на рассмотрение в Госдуму РФ, добавил депутат.
Кстати, подобная мера в федеральном законе есть. Но касается она пока только членов семей погибших на СВО бывших прокуроров, сотрудников органов ОВД, ФСИН, противопожарной службы и таможенных органов РФ. И в том случае, если они имели право на получение единовременной социальной выплаты на приобретение или строительства жилья.
А в случае с погибшим жителем Крутихинского района решение предложил губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Квартиру жене погибшего и двум его детям купят за счет регионального бюджета.
13:44:27 08-08-2024
Вы при жизни им выдайте, и желательно когда им исполняется 18 лет
14:04:37 08-08-2024
ага т.е все остальные уже получили? что за популизм на СВО
15:59:41 08-08-2024
Это будет по справедливости!!!
16:53:14 08-08-2024
Ну было бы красиво. Только будет ли
23:07:02 08-08-2024
Эти сказки, как юрист, я слышу с начала 2000-х за сирот 80-, 90-х...Я не специализировался на этом, но знакомым помог (по одному эпизоду) ...Дело в другом, после детского дома , 18 лет, еще ребенок с подорванной психикой выходит один на один с непонятной профессией вообще в не понятную жизнь...По закону квартира -АГА))))...иди бомжуй, говорят чиновники, при этом, более чем у 50% на момент определения в детский дом , имелось жилье, а по выходу -БОМЖЫ....далее - проституция, кражи, алкоголизм, наркомания, суицид....