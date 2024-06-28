Волонтеры и депутат АКЗС отправили гуманитарную помощь для военнослужащих в ЛНР и ДНР

Бойцам доставят автомобили, запчасти, маскировочные сети, медикаменты, рации и груз общего назначения

28 июня 2024, 10:45, ИА Амител

Отправка гумпомощи на СВО / Фото предоставлены пресс-секретарем Максима Банных

Волонтеры фонда "Слава защитникам Отечества" при поддержке депутата Алтайского Заксобрания Максима Банных 27 июня отправили в ЛНР и ДНР гуманитарную помощь для военнослужащих. Всего для поддержки алтайских бойцов выехали три фуры, сообщили amic.ru в АКЗС.

В состав гуманитарного груза вошли восемь автомобилей, колеса, запчасти и комплектующие для них, а также маскировочные сети, медикаменты, цифровые рации и груз общего назначения. Кроме того, солдатам передали детские письма с добрыми пожеланиями.

"Письма детей особенно поднимают боевой дух и настроение солдат. Находясь на передовой, ребята знают, что их ценят, любят и очень ждут дома. Это придает особенное рвение и стремление к выполнению боевых задач", – рассказал врио заместителя по тыловому обеспечению, командир автомобильной роты подвоза воинского имущества Андрей Журавлев.

Инициатором сбора гумпомощи выступил общественно полезный фонд поддержки общества "Слава защитникам Отечества". Волонтеры фонда регулярно оказывают поддержку военнослужащим, формируя и отправляя гуманитарные грузы в зону СВО. По словам председателя фонда Андрея Обатнина, в сборе участвовали активисты волонтерских движений и жители разных районов края.

"Груз собирали неравнодушные люди, которые переживают и верят в наших солдат. Груз поможет очень многим. Каждая посылка собрана жителями от чистого сердца. Бойцы на передовой чувствуют частичку дома. Это воодушевляет и дает силу ребятам. Спасибо всем, кто помогает", – поделился Обатнин.

Уточняется, что гуманитарную помощь на Луганском и Донецком направлениях получат бойцы 1441-го полка, военнослужащие 35-й отдельной мотострелковой бригады и другие подразделения. Медицинская часть груза будет передана в госпитали Ростова-на-Дону.