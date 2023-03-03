Алтайские депутаты предложили взять на особый контроль создание системы ТКО

В ближайшие годы в крае должны заработать пять комплексов по переработке и хранению отходов, а более 500 свалок закроют или рекультивируют

03 марта 2023, 14:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Либерал-демократы Алтайского края предложили взять на особый контроль создание комплексной системы обращения с ТКО. Такое мнение 2 марта они высказали в краевом Заксобрании на встрече с замглавы регионального Минприроды Ларисой Казанцевой, сообщили в партии.

Главными вопросами обсуждения стали готовность новых площадок ТКО и предполагаемый значительный рост тарифов на вывоз мусора для населения.

По словам Казанцевой, в ближайшие годы на территории края должны заработать пять современных комплексов по переработке и хранению отходов, а более 500 действующих муниципальных свалок будут закрыты и рекультивированы. По свалкам работа уже ведется, но на это потребовалось больше времени, чем планировали. А потому депутаты АКЗС на февральской сессии продлили срок "жизни" запретных свалок еще на три года.