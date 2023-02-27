Закон требовал закрыть более 500 свалок отходов. Но его поменяли

27 февраля 2023, 08:17, Александра Черданцева

Свалка / Фото: Вячеслав Мельников / amic.ru

С 1 января 2023 года в Алтайском крае должны были ликвидировать 538 полигонов ТКО, работающих без документов. Но депутаты регионального парламента продлили срок их службы до 2026 года. Такое решение приняли на сессии АКЗС 22 февраля по предложению краевого Министерства природных ресурсов и экологии и губернатора."При этом не все из 538 [свалок] могут быть в дальнейшем включены в перечень эксплуатируемых объектов, поскольку многие из них находятся на землях сельхозназначения, их 212. Некоторые находятся вблизи водных объектов либо населённых пунктов, и так или иначе нарушают санитарно-эпидемиологические требования", – рассказала депутатам заместитель министра экологии Лариса Казанцева.

С 2019 по 2023 год 13 муниципальных образований края подавали документы для включения свалок на своей территории в этот перечень. Это позволило бы эксплуатировать полигоны легально и по всем правилам, ведь во многих районах региона фактически нет официальных свалок, а отходы нужно куда-то вывозить. Но до согласования в Минприроды России дошли документы только от семи, остальные были оформлены неправильно. А согласовало министерство и вовсе только один объект – в Усть-Калманском районе.

Сейчас в регионе создали рабочую группу по этому поводу. Муниципалитеты получили указания снова подать документы, это уже сделали 35 из них.

На самом деле срок действия незаконных мусорных свалок изначально продлили на федеральном уровне, краевые депутаты просто привели своё законодательство в соответствие.