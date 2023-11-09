Дни АКЗС, в ходе которых депутаты изучают опыт территорий, краевой парламент практикует 20 лет

09 ноября 2023, 15:15, ИА Амител

Фото: akzs.ru

В Заринском районе завершились дни Алтайского краевого Законодательного собрания – в течение месяца краевые депутаты встречались с местными властями и жителями, знакомились со спецификой района и оценивали реальное положение дел. Все для того, чтобы подсказать местным властям, как району жить и в каком направлении шагать в ближайшие годы. 8 ноября у депутатов был последний этап "путешествия", в ходе которого председатель АКЗС Александр Романенко, главы комитетов и сотрудники аппарата краевого парламента посетили социальные объекты в селах и провели предметный разговор с руководством района. Подробнее – в материале amic.ru.

Что такое день АКЗС?

День АКЗС – это комплексное выездное мероприятие для взаимодействия парламента Алтайского края с муниципалитетами. Такую практику АКЗС проводит более 20 лет. Задача формата – изучить опыт территорий, посмотреть, как в отдельном районе или городе исполняются федеральные и краевые законы, оказать методическую и практическую помощь, необходимую именно этому муниципалитету, а также определить проблемы, которые требуют законодательного решения.

"Залитая" школа и новый ДК

Одним из объектов, который посетили депутаты в рамках дня АКЗС, стал ДК в селе Новоманошкино, где каждый десятый житель занимается творчеством. Тут заканчивают глобальную реконструкцию здания. Работы стартовали в конце 2020 года и должны были завершиться до конца 2021 года, однако стройка затянулась, и на объект зашел новый подрядчик. Сейчас в зрительном и танцевальном залах уже залиты полы, стены подготовлены под отделку, ведется подготовка сцены. Сдать объект планируют к новогодним праздникам.

"Это будет районный Дом культуры, который позволит нам собрать все коллективы района на мероприятия, приглашать артистов из Барнаула, из других районов", – рассказала глава Заринского района Светлана Полякова.

Посетили депутаты и самую крупную школу района на станции Голуха. Образовательное учреждение оказалось в центре внимания СМИ летом 2022 года. В ходе капитального ремонта здания, который длился уже год, строители надолго оставили крышу открытой. В итоге залитое дождями помещение изнутри покрылось плесенью. Спустя полтора года "скандальных" работ компания покинула объект, после чего капремонт перешел к новому подрядчику – ООО "Триумф Строй". Сейчас работы на объекте подходят к концу, сообщила директор компании-подрядчика Наталья Бойняшина.

В здании заменили мягкую кровлю, вместо деревянных полов установили современные наливные, обновили все инженерные сети и системы безопасности, отремонтировали стены и потолки. Осталось закончить внутреннюю отделку в спортзале и утеплить часть фасада. Но нерешенным остается дальнейший ремонт фасада. Депутаты пообещали помочь включить объект в одну из краевых программ.

Приезжают работать из других регионов

В августе 2020 года на станции Голуха после долгого простоя и смены руководства вновь заработал цементный завод – градообразующее предприятие района. Сейчас предприятие запускает вторую очередь, что позволит выпускать полмиллиона тонн цемента в год и сделать его одним из самых крупных подобных заводов в Сибири, сообщил депутат АКЗС по округу Сергей Приб.

"К нам поехали люди из других уголков страны, потому что у завода узкая специфика. Приезжают семьи с детьми, устраиваются на работу. Поэтому логичным встает вопрос о строительстве новой дороги здесь. Мы работаем с Минтрансом региона по этому вопросу. Надеюсь, в ближайшие годы дорога появится", – рассказал он.

Помимо "дорожной", сохраняются в районе демографическая и кадровые проблемы, обусловленные во многом географическим положением муниципалитета – он расположен вблизи крупных городов региона и Кузбасса. Еще одна специфика – отсутствие райцентра и самое большое в крае число сельских поселений: здесь расположены двадцать сельсоветов, образующие пятьдесят населенных пунктов, среди которых много малолюдных и удаленных, отметил во время итогового совещания в селе Сосновка председатель АКЗC Александр Романенко.

"Многие вопросы, которые вы подняли сегодня, являются сферой ответственности краевых властей, и мы не отказываемся от своих обязательств. Но нужна и активная работа муниципалитетов, местного предпринимательского сообщества, общественности района. Именно вы на местах лучше всего знаете реальное положение дел, знаете причины тех или иных проблем, лучше всех понимаете "менталитет" своих земляков", – обратился к властям района Александр Романенко.

Спикер АКЗС заверил, что краевой парламент будет способствовать включению социальных и инфраструктурных объектов Заринского района в региональные программы.